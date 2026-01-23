Capturada mujer que habría instrumentalizado a su hijo de 9 años para robar en Plato, Magdalena/ Fiscalía

Magdalena

La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer por su presunta participación en los ilícitos de uso de menores de edad para la comisión de delitos y hurto calificado y agravado.

Según la entidad los hechos se presentaron en un establecimiento comercial en Plato, Magdalena cuando este prestaba atención al público.

Se conoció que el material probatorio recaudado, la mujer habría instrumentalizado a su hijo de 9 años, para sustraer dos celulares de alta gama del establecimiento comercial. Tras los hechos, la mujer fue capturada en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional.

Por estos hechos un juez con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.