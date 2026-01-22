Instalación de la primera piedra del primer punto de abastecimiento solidario PAS en Santa Marta

Santa Marta

En el Mercado Publico de Santa Marta se realizó el acto de instalación de la primera piedra de los puntos de abastecimiento solidario PAS. En un trabajo articulado con el Distrito y el Departamento Para la Prosperidad Social el cual estará ubicado en la calle 11 con carrera 13 en el Mercado Público.

Un total de cincuenta campesinos serán ubicados en stands, donde ofrecerán sus productos a todos los samarios, operando como centro de acopio en este sector, fortaleciendo la soberanía alimentaria y dinamizando la economía popular y solidaria.

Mauricio Rodríguez Amaya, director nacional de Prosperidad Social, explicó que en esta zona se construirá un modelo de gobernanza que permita que los productos del campesinado lleguen directamente a este lugar.

Por su parte el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo agradeció al presidente de la República, Gustavo Petro, por respaldar esta iniciativa que dignificará el trabajo de los campesinos de la zona rural de Santa Marta. “Hoy colocamos la primera piedra de este Punto de Abastecimiento Solidario, un proyecto que nace del trabajo articulado entre la administración distrital y el Gobierno nacional”, puntualizó.

El Punto de Abastecimiento Solidario – PAS, es una herramienta social y económica que permitirá que el campesino venda directamente sus productos y las familias accedan a los alimentos con precios justos.