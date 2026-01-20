Santa Marta presentó reducción en delitos de alto impacto en 2025: Tasa de homicidios cayó 16,2%

Santa Marta

La Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Policía Metropolitana, los organismos de investigación y la Fuerza Pública, informaron que en el 2025 se presentó una reducción en los delitos que afectan la percepción de seguridad en el distrito, tanto en la zona urbana como rural.

En materia de homicidios, se presentó una reducción del 16,2% registrando 166 hechos en comparación con 198 del año 2024 y 195 del 2023. De esta cifra, 138 de ellos fueron por sicariato, 8 feminicidios y otros por acciones violentas como: accidentes de tránsito, riñas, violencia intrafamiliar y suicidios.

En relación con delitos como el hurto a entidades bancarias, la reducción en el 2025 en comparación con 2024 fue del 50%, se presentaron 4 hechos.

Finalmente, se conoció que con la llegada del grupo Gaula se inició de la disminución de delitos de impacto como el secuestro y la extorsión, aumentando el número de capturas y las medidas intramurales a personas por este delito.