Canción póstuma de Yeison Jiménez será lanzada pronto; su productor lo confirmó y mostró adelanto

La muerte de ‘El aventurero’ Yeison Jiménez sigue conmocionando a los artistas y seguidores de la música popular en Colombia, a más de 10 días del siniestro aéreo en el que pereció junto a otras seis personas, incluyendo al piloto de la avioneta, su representante y varios integrantes de su equipo de trabajo.

El reconocido cantante estaba en un momento de plena actividad en su carrera musical, en medio de constantes colaboraciones, nuevos proyectos musicales y el sueño de presentarse en el Estadio El Campín ante miles de seguidores que esperaban corear sus éxitos.

Luego de varios días de duelo y reflexión, una de las personas más cercanas al trabajo del artista, el productor Georgy Parra, se expresó a través de sus redes sociales, contando cómo fue la última producción que tenía entre manos Yeison Jiménez y frente a la cual había una gran expectativa.

Lea también: ¿Un lapsus? En homenaje a Yeison Jiménez, Poncho Zuleta lo confundió con Jessi Uribe

¿Qué pasará con las canciones de Yeison Jiménez?

Parra, quien recientemente ha hecho varias transmisiones en vivo contando anécdotas y pormenores de su relación con Yeison Jiménez, respondió a los seguidores de los artistas las preguntas más frecuentes que quedan sobre su carrera, luego del trágico deceso.

Uno de estos interrogantes está relacionado con la propiedad y derechos de sus canciones, teniendo en cuenta la exitosa discografía que dejó, incluso con temas que quedaron pendientes de publicar. Así las cosas, según Parra, será la familia de Yeison la encargada legalmente de hacerse cargo de este material.

“Ellos son los que quedan como administradores de toda la música de Yeison (...) eso ya es un tema que les compete a ellos, eso es un proceso y ellos tomarán las decisiones de cuándo será lanzada la música de él”, señaló el productor musical.

Lea también: Luis Alfonso “adoptará” al equipo de Yeison Jiménez: emotivo gesto del artista

De igual manera, Parra se refirió a un tema que se ha difundido en redes sociales con el nombre de ‘Vuela alto’, el cual fue creado con inteligencia artificial.

“No hay ninguna canción que esté rondando oficial de él. Incluso la próxima canción que se iba a lanzar, creo que era ‘La reina de la mentira’; estábamos en medio de esa canción, quedamos a medias”, añadió.

¿Cuándo sale la canción póstuma de Yeison Jiménez?

Si bien la propiedad de las obras de la autoría de Yeison Jiménez, quien era también destacado como compositor, quedará bajo la tutela de su familia, Parra aclaró que existe una composición más, escrita por él, la cual hacía parte del proyecto musical GPS.

Según explicó el productor musical, GPS es un proyecto creado con artistas del género popular y también de otros estilos, basado en colaboraciones y un concepto audiovisual unificado.

Yeison Jiménez fue el primer artista en grabar para GPS, según cuenta Parra. La canción del ‘Aventurero’ estaba prevista para ser cantada junto a otro artista famoso con el que ya había colaborado antes; sin embargo, a Yeison le gustó tanto que quiso hacerla como solista.

“Él tenía una fe en esa canción, era como volver un poco a lo popular agropecuario; quería sacarla en diciembre, pero quedó muy bravo porque no alcanzamos a hacerlo”, contó.

“Cuando él se entera del proyecto de GPS, llega y me dice: ‘Este tema es tuyo, no me des nada, te lo voy a regalar todo”, narró Parra, resaltando lo inusual de este acto en una industria en la que los artistas siempre negocian la titularidad y los derechos de forma recelosa.

Aunque no confirmó una fecha específica, Parra aseguró que se encuentra en los preparativos para organizar un homenaje a Yeison Jiménez con un video musical y el lanzamiento de la canción.

“Este fin de semana me puse a analizar toda esta situación con el tema de él que tengo y hablando con gente de confianza (...), si él de alguna forma me dio este regalo tan bonito, ¿por qué no sacarlo entonces próximamente para que la gente lo tenga y lo disfrute, obviamente respetando su memoria?”, destacó.

“Estamos organizando todo; yo lo pensaba lanzar antes de mayo, porque la idea era cerrar todo el grupo de canciones para Grammys, pero es un bonito momento y ustedes lo merecen, la fanaticada quiere escucharlo, es a él; entendiendo los homenajes, pero quieren escucharlo, es a él”, sentenció el compositor, quien además mostró un breve adelanto del tema musical.

Este es el anuncio de la canción por el productor Georgy Parra: