Denuncian robo de equipos en medio de homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Por medio de un comunicado, el equipo de trabajo del cantante Yeison Jiménez denunció el robo de un equipo durante el homenaje que se le hizo en el Movistar Arena, tras su muerte en medio de un accidente aéreo.

“Informamos que el miércoles 14 de enero, durante el homenaje realizado en el Movistar Arena, fue hurtado un equipo técnico del bus de Yeison Jiménez, el cual se encontraba parqueado en el lugar mientras se realizaba el descargue de suministros musicales. El elemento sustraído corresponde al cerebro de las consolas CLI 1500, un dispositivo fundamental para la operación de los conciertos, ya que controla las entradas y salidas de los instrumentos y los sistemas de reproducción”, dice el comunicado.

En medio de la situación, desde el equipo hicieron un llamado para reportar cualquier situación frente a este elemento.

“Cualquier información que pueda contribuir a la recuperación de este equipo, pueden llamar a través de Edwin Fabián Rojas - Tel. 3214682219”.

Por su parte, la Policía ya se encuentra al frente del caso y adelanta las investigaciones correspondientes. Por eso el presunto responsable está siendo identificado a través de las cámaras de seguridad del lugar.