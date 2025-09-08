La música popular y urbana se unen en GPS el proyecto musical de Georgy Parra Salvaje

El reconocido y galardonado productor colombiano Georgy Parra Salvaje quien inició su camino musical trabajando en el mundo tropical de la mano de los Latin Brothers, La Sonora Dinamita, el Joe Arroyo, Fruko y Sus Tesos, también produjo música para artistas del vallenato con los que trabajó como el Binomio de Oro y Jorge Oñate, pero recientemente también ha incursionado en el género urbano con Reykon y Juan Duque, presenta su primer proyecto musical titulado GPS.

“Gracias a Dios he tenido muchos matices en el ámbito musical, mi papá trabajaba en las principales disqueras del país y soy primo de Fruko (el salsero) y él se volvió mi padrino, luego fui de los primeros productores que empezaron a trabajar con el género urbano, eso me ha ayudado para que ahora pueda aportar cosas diferentes en el regional mexicano” aseguró el productor musical en Caracol Radio.

En esta nueva faceta presenta un álbum lleno de colaboraciones, con un sonido que promete transformar la escena musical. En este proyecto deja las tras escena musical y se pone del otro lado como artista y líder creativo: una propuesta innovadora que conecta lo mejor del género regional mexicano–colombiano con la frescura de los sonidos urbanos y la fuerza de colaboraciones únicas.

“Con GPS la gente se va a encontrar un dinamismo muy interesante. Le vamos a dar importancia al regional pero también va a tener fusiones con otros artistas como Jorge Celedón. Lo que vamos a hacer es conectarnos con toda la industria musical colombiana y hacerla crecer más”

Le puede interesar: La banda Colombia Skampida por primera vez en el Festival Cordillera 2025

La primera parada de este viaje sonoro es GPS #1 LATEO en colaboración que hace con Juan Duque, un sencillo que abre el camino hacia una serie de lanzamientos cargados de fusiones, sorpresas y grandes nombres de la música latina. Cada entrega revelará nuevas historias, ritmos y combinaciones que mantendrán al público expectante.

Georgy Parra Salvaje, artista. Cortesía: Prensa del artista Ampliar

Este no es solo un proyecto discográfico, GPS es una apuesta integral: visual, cultural y estratégica. Con espíritu libre y respeto por las raíces tradicionales, Georgy se atreve a transformarlas, encendiendo listas, escenarios y conversaciones en toda Latinoamérica.

Más información: Primo Rojas celebra 40 años en la dramaturgia y lo hace con “Las botas del tío Manuel”

Con GPS, Georgy Parra Salvaje marca un antes y un después en su carrera, demostrando que la música regional no solo evoluciona, sino que tiene la fuerza para conquistar el mundo con autenticidad, innovación y visión global.

En la actualidad, Georgy es considerado el productor más creativo, exitoso y multifacético del género popular colombiano, con colaboraciones junto a Yeison Jiménez, Luis Alfonso, Arelys Henao, Jhonny Rivera, Francy, Darío Gómez, Alan Ramírez, entre muchos otros. Su versatilidad lo ha llevado a ser la “fórmula secreta” detrás de éxitos virales como “Usted no me olvida” de Joaquín Guiller fenómeno que alcanzó incluso tendencia en TikTok.

Próximamente el productor musical estará presentando más sencillos musicales de su álbum GPS con más colaboraciones inesperadas.