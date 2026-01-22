¿Un lapsus? En homenaje a Yeison Jiménez, Poncho Zuleta lo confundió con Jessi Uribe

Desde que se conoció la noticia de la muerte del artista Yeison Jiménez en un accidente aéreo el pasado 10 de enero, el músico ha recibido numerosos homenajes póstumos y expresiones de afecto por parte de familiares, amigos, fanáticos y colegas.

En uno de estos homenajes, realizado por el cantante vallenato Tomás Alfonso Zuleta –mejor conocido como Poncho Zuleta– en medio de un concierto, ocurrió un episodio que se hizo viral en redes sociales.

Durante la presentación, Zuleta confundió a Yeison Jiménez con Jessi Uribe –también cantante de música popular– al pedir un minuto de silencio para rendir homenaje a su carrera.

Rápidamente, el público reaccionó con risas y abucheos a los que Zuleta pidió silencio. Desde entonces, el video ha circulado por redes sociales generando todo tipo de comentarios al cantautor vallenato de 76 años: desde críticas hasta burlas.

Cabe recordar que Poncho Zuleta ya había ofrecido sus condolencias públicamente por la muerte de Yeison Jiménez a través de sus redes sociales, pocas horas después de conocerse la noticia. En su mensaje, había escrito lo siguiente:

“Con el corazón roto y en la mano, lamento esta partida que nos duele a todos. Los que andamos llevando música y alegría sabemos que este camino también tiene sacrificios y riesgos, pero aun así salimos a cumplirle a la gente, porque cantar es nuestra forma de servir”.

Poncho Zuleta destacó la carrera de Yeison Jiménez:

Adicionalmente, Zuleta destacó la carrera de Jiménez en la industria de la música popular: “Se fue un artista, pero sobre todo se fue un muchacho lleno de sueños y de lucha. Tuve el placer de hablar con él detrás de escenarios que compartimos y fue muy grato para mí escuchar hablar a un muchacho soñador. Le doy gracias a Dios por su vida y por el talento que le regaló”.

El cantante Yeison Jiménez murió el sábado 10 de enero cuando la avioneta en la que se desplazaba sufrió un accidente al intentar despegar del aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá, y cayó en un campo cercano al final de la pista.

Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación informó que abrió “una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular”.

En el suceso también murieron el mánager de Jiménez, Jefferson Osorio, el fotógrafo Weisman Mora, otros integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

