Luis Alfonso “adoptará” al equipo de Yeison Jiménez: emotivo gesto del artista

En medio del homenaje póstumo que tuvo como escenario el Movistar Arena de Bogotá, el cantante de música popular, Luis Alfonso, anunció que abrirá vacantes en su propia agrupación para los músicos y colaboradores de Yeison Jiménez que quedaron en la incertidumbre tras su fallecimiento.

Yeison Jiménez, quien falleció el pasado sábado 10 de enero en medio de un trágico accidente aéreo, se consolidó como uno de los artistas nacionales más importantes en el género de la música popular, y dejó un legado, marcando a todo el país por su humildad.

El gremio musical enfrentó una jornada de profundo duelo tras el fallecimiento del artista; su reconocimiento en el Movistar Arena estuvo plagado de momentos emotivos como las palabras de la madre de Yeison, quien se comprometió a cuidar de sus hijos y esposa.

“Vamos a darles camellito”: La promesa de Luis Alfonso

Durante el homenaje realizado en el Movistar Arena, Luis Alfonso expresó su preocupación por la situación laboral de las familias que dependían de los proyectos de su amigo: “Quedaron muchas familias huerfanitas de proyectos, hay muchos pelados del equipo de Yeison que se quedaron sin un papá musical”, afirmó el artista en declaraciones para El Pulzo.

Con el objetivo de honrar la memoria de su Jiménez, ‘El Señorazo’ aseguró que abrirá vacantes para “adoptar” a estos músicos y técnicos, integrándolos a su familia laboral porque, según sus palabras, “así lo hubiera querido él”. Este gesto busca resaltar la faceta de Yeison Jiménez como un empresario visionario que siempre consideró a su equipo de trabajo como su propia familia.

El último adiós al ‘Aventurero’ en Bogotá y las emotivas palabras de su hija

El homenaje póstumo congregó a miles de seguidores y a las figuras más representativas de la música popular en el escenario del Movistar Arena. La jornada comenzó con una misa privada dirigida por el padre ‘Chucho’, en la que estuvieron presentes la madre de Jiménez y su hija, Thaliana Jiménez, quien pidió a todos los presentes, orar por su padre.

Posteriormente, artistas de la talla de Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Arelys Henao y Luis Alberto Posada se unieron para compartir anécdotas y tributos musicales. Uno de los momentos más emotivos fue la presentación de “El aventurero en el cielo”, una canción grabada de manera colectiva por sus colegas como un tributo permanente a su legado en la industria musical colombiana.

Detalles del accidente en Paipa, Boyacá

La tragedia que enlutó al país ocurrió cuando la aeronave en la que viajaba Yeison Jiménez desde Duitama hacia Medellín se accidentó en una zona rural del municipio de Paipa, Boyacá. En el siniestro perdieron la vida un total de seis personas, incluyendo a miembros de su equipo técnico.

Amigos cercanos al artista revelaron que la avioneta había estado en mantenimiento durante todo el mes de diciembre y que el cantante tenía planes de cambiarla este año. Tras la noticia, Luis Alfonso ha sido uno de los artistas que más ha rendido honores a Jiménez, compartiendo escenario y proyectos en múltiples ocasiones antes del fatal desenlace.