ATENCIÓN: se reporta fuerte explosión en el barrio Santa Fe, en Bogotá

Una fuerte explosión se registró en el barrio Santa Fe en Bogotá (zona de tolerancia), exactamente en la carrera 16 con calle 23, cerca a un establecimiento comercial conocido como Troya.

Tras la explosión, se realizó un cierre vial. Al lugar acudieron rápidamente autoridades de tránsito, bomberos, policías y ambulancias. Preliminarmente, se habla de más 10 personas heridas y se cree que el estallido fue provocado.

#ATENCIÓN | Se reporta una fuerte explosión en el barrio Santa Fe, en Bogotá. Hay por lo menos 3 personas heridas. @soysebasherrera.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/teD7TjUqGj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 23, 2026

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que delincuentes lanzaron una granada contra un establecimiento nocturno. “Hasta el momento no hay pacientes en estado crítico. Los hechos se encuentran bajo investigación”, escribió el mandatario a través de su cuenta de X.