Presidente Petro contra Alejandro Char: “Sus familiares ayudaron al paramilitarismo”

Ante los señalamientos de Alejandro Char contra el proyecto de ‘Paz total’ y la presunta permisidad del Gobierno con los grupos criminales, el presidente Gustavo Petro realizó varias acusaciones contra el alcalde de Barranquilla.

Primero aseguró que está mintiendo al decir que todo se recrudeció con el proyecto de ‘Paz total’, “pues las bandas delincuenciales que se extienden en el Caribe son hijas del paramilitarismo y la desigualdad social en las ciudades”.,

Señaló que precisamente los familiares del alcalde Char, fueron los que ayudaron al paramilitarismo.

“Debe decir en los barrios populares, señor Char, que sus familiares ayudaron al paramilitarismo”, dijo.

Lo acusó también de estar rodeado de políticos corruptos, que participaban en reuniones en Barranquilla y Valledupar “para ver como salían del presidente progresista de Colombia”, y de ayudar al desastre de la distribución eléctrica del Caribe y a la estafa de los usuarios.