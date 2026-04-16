Miguel Rodríguez Orejuela perdió la razón

Miguel Rodríguez Orejuela, el único capo vivo del Cartel de Cali, padece demencia y está pidiendo una liberación humanitaria anticipada.

Rodríguez Orejuela fue extraditado a Estados Unidos junto con su hermano Gilberto y condenado a 30 años de prisión después de declararse culpable. Actualmente está recluido en la cárcel federal de Big Spring, en Texas.

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Hace un tiempo los colegas de La FM habían revelado que había pedido su excarcelación por razones de salud. Lo nuevo es que tenemos los documentos que los abogados han presentado para acreditar que perdió la razón como consecuencia de varios accidentes cerebro vasculares.

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Miguel Rodríguez, tiene 82 años, y cumpliría su condena en el año 2028. Su abogado, el exfiscal Joshua Danz, está pidiendo su libertad por razones humanitarias que fundamenta en la demencia que padece.

Según los documentos entregados a la justicia de Estados Unidos sufre demencia vascular y sufrió daños cerebrales irreversibles que le impiden ubicarse temporal o espacialmente. No sabe, a ciencia cierta, dónde está, ni en qué época está viviendo.

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El memorial cita una ley estadounidense llamada “del primer paso” que, según el apoderado de Miguel Rodríguez Orejuela, establece que una persona que carezca de la capacidad de ser autosuficiente en la cárcel debe ser liberada por razones humanitarias.

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Anexa un CT Scan, una resonancia magnética y una certificación de los servicios de salud de la cárcel en Texas que acreditan que Rodríguez Orejuela no puede ya autoadministrarse medicinas y que sus trastornos físicos y mentales son un riesgo para él mismo.

Asegura que en sus 22 años en prisión ha tenido una conducta ejemplar y que no tiene sentido para el sistema de justicia de Estados Unidos mantenerlo en prisión porque su fragilidad mental impide que se cumplan más los objetivos correctivos de la pena.

El documento también dice que su hermano Gilberto murió separado de su familia, porque estaba en plenas facultades mentales y las autoridades americanas decían que aún podía mandar a otras personas, pero que ese no es el caso de Miguel y afirma que mantener su encarcelamiento solo serviría para asegurar el envío de un segundo ataúd a Colombia.

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Asegura que una tomografía computarizada tomada el año pasado e interpretada por una neuróloga demuestra que un accidente cerebro- vascular destruyó el tálamo izquierda y que eso explica su desorientación permanente. También dice que padece leucolamalacia periventricular por lo que otras partes de su cerebro estén muriendo de manera progresiva e irreversible.

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Como prueba de su deterioro anexa una certificación del departamento de odontología de la cárcel, según la cual una infección en su mandíbula se agravó porque su estado mental le impidió tomar las medicinas como estaban prescritas.

El documento también dice que su deterioro mental lo ha llevado a padecer delirios paranoicos que le hacen creer que sus compañeros de reclusión quieren envenenar su comida.

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El abogado de Rodríguez Orejuela afirma que las condiciones de reclusión son incompatibles con el tratamiento que debe recibir por razones humanitarias y que por eso pide que sea liberado y deportado a Colombia donde su familia puede cuidarlo.

Anexa tres cartas donde familiares expresan su voluntad de recibirlo. La primera es la de Martha Lucía Echeverry quien ha sido su compañera sentimental por más de 40 años. Ella afirma que vive en Cali en un apartamento arrendado, del cual anexa fotografías, y asegura que está dispuesta a recibirlo y a cuidarlo.

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La segunda es de su hija Carolina que escribe al juez pidiendo compasión para su padre quien, según ella, reconoció sus errores y pagó por ellos.

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Y la tercera es de una sobrina política suya que ofrece ayudar con los ingresos de su jubilación para brindarle los cuidados que necesite.

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En Estados Unidos no hay un término legal que obligue a los jueces a responder una solicitud como esta en un tiempo determinado. Es posible que la moción sea resuelta antes de un mes y que un juez determine si Miguel Rodríguez Orejuela podría volver a Colombia.