Delincuente capturado en robo en el CAN violó ocho veces la detención domiciliaria: tenía brazalete

En las últimas horas, uniformados de la Policía Nacional frustraron el robo de un celular de una funcionaria del Ejército Nacional en pleno Centro Administrativo de Bogotá en la calle 26.

En medio de la situación, los uniformados detuvieron a los delincuentes que tenían azotada la zona. Uno de los hombres fue identificado como Keymet Andrey Piravagüen Murillo, quien recibió un disparo en una de sus piernas y quien además portaba un brazalete electrónico, ya que cumplía una condena de 6 años por hurto.

Ante este panorama Caracol Radio conoció que este hombre tenía anotadas ocho transgresiones a la violación de la detención domiciliaria. De acuerdo con información de fuentes, el Centro de Reclusión Virtual del INPEC informó al juez de ejecución de penas sobre las transgresiones y no tomó medida alguna.

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Ocho informes de transgresión:

03 de febrero 026

06 de febrero 2026

11 de febrero 2026

19 de febrero 2026

17 de marzo 2026

24 de marzo 2026

26 de marzo 2026

13 de abril 2026 día del robo

Sin embargo, las decisiones frente a la revocatoria de la medida exceden las competencias del INPEC y del Ministerio de Justicia, ya que corresponden exclusivamente al juez de ejecución de penas asignado.

Proceso judicial

Caracol Radio conoció que el juzgado 85 penal municipal es quien condena a Murillo a 14 meses y 12 días por el delito de hurto. Luego, le concede la suspensión de la ejecución de la pena. A partir de ahí se hace un nuevo reparto en ejecución de penas y el 14 de junio de 2024 asume el juzgado 33 por reparto. Y es este juzgado 33 quien ordena la imposición del mecanismo electrónico, cuando el joven de 25 años firma el acta de compromiso en octubre de 2024. Finalmente, el proceso es reasignado al juzgado 19, el 26 de marzo de este año y quien es actualmente el que conoce el proceso.

Doce personas con detención domiciliaria han sido capturadas cometiendo delitos en Bogotá

El alcalde, Carlos Fernando Galán reveló una cifra preocupante y es que en lo que va de este 2026, las autoridades han capturado a 12 personas con detención domiciliaria cometiendo delitos.

La última captura de este tipo ocurrió el pasado 13 de abril sobre el corredor de la calle 26, cerca al CAN. En medio de un intento de robo que terminó en un intercambio de disparos entre los delincuentes, que uno tenía un brazalete, y los policías.