Alerta por plan para vandalizar el Metro de Bogotá: Distrito anunció acciones penales

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El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, advirtió en 6AM W de Caracol Radio sobre un plan organizado para vandalizar decenas de columnas del Metro, así como infraestructura de TransMilenio y el Tren de la Sabana, que había sido difundido en contenidos difundidos en redes sociales.

Según la información conocida, grupos de encapuchados hablaron abiertamente de intervenir columnas del metro como parte de una dinámica de competencia para “marcar primero” estos espacios, lo que podría derivar en una afectación masiva de la ciudad.

“El Metro de Bogotá tendrá 917 columnas, entonces se les hace agua a la boca poder vandalizarlo”, dijo el concejal.

La denuncia también advirtió que estas acciones no serían aisladas, pues en los mismos contenidos se menciona que ya habrían intentado intervenir el Tren de la Sabana y que en el pasado lograron graffitear un bus de TransMilenio en movimiento.

¿Por qué se originan estas prácticas?

Desde distintos sectores se ha señalado que este fenómeno responde a dinámicas organizadas que buscan visibilidad y control territorial dentro del graffiti ilegal.

¿Cuál fue la respuesta del Distrito?

Frente a este panorama, la Alcaldía de Bogotá anunció acciones legales contra los responsables. El Distrito aseguró que estos hechos configuran delitos como daño en bien ajeno, interrupción del servicio de transporte público y concierto para delinquir.

“Estos actos de vandalismo generan riesgos a la operación del sistema, impactan la movilidad, destruyen infraestructura pública y pueden significar la pérdida de vidas humanas”, señaló.

Además, las autoridades confirmaron que ya iniciaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la identificación, judicialización y captura de los responsables.

Finalmente, el Distrito hizo un llamado a la ciudadanía para que entregue información que permita ubicar a los implicados a través de la línea 123, y pidió investigar a quienes difunden contenidos que incitan a estas acciones.

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