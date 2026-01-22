Llaman a juicio a Jueza de Barranquilla que otorgó libertad condicional a Emilio Tapia
Son cuatro los cargos que le profirieron por los presuntos delitos de prevaricato por acción y omisión.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico le profirió cuatro cargos por prevaricato por acción y omisión, esto por dos decisiones que ya había emitido en el primer semestre del año anterior con libertad condicional a Emilio Tapia.
Se trata de la Jueza Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón.
Hay que indicar que esta misma Jueza es investigada por la tercera decisión a favor de Emilio Tapia con libertad condicional que fue efectiva en diciembre del año anterior.
La decisión de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico es en primera instancia y no sobre ella no procede recurso alguno.
Noticia en desarrollo...