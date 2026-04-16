Atraparon a ladrón con cinco celulares robados: también tenía circular de Interpol

La Policía Metropolitana capturó a un hombre señalado de robar de forma violenta, con uso de un arma de fuego, el celular de una persona que caminaba por las calles de la localidad de Barrios Unidos.

Los hechos se registraron en el barrio La Castellana, donde los uniformados fueron abordados por personas que les manifestaron que un hombre, que se movilizaba en una motocicleta, los intimidó con un arma de fuego y los despojó de su celular.

Inmediatamente activaron un plan candado para capturar al delincuente y se logró unos minutos después. La Policía interceptó al delincuente que se movilizaba en motocicleta.

Al momento del registro, le hallaron un arma de fuego con seis cartuchos, cinco celulares y una billetera con dinero.

Además, al verificar los antecedentes del capturado mediante, se evidenció que presenta una orden de captura vigente por parte de Interpol, por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

El capturado, la motocicleta incautada y demás elementos fueron puestos a disposición de la autoridad competente.