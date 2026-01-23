Alcaldía de Chía aclara información sobre la instalación de cámaras de seguridad vial.

La Alcaldía de Chía aclaró que la información que ha circulado recientemente sobre la instalación de cámaras de seguridad vial en Cuatro Puntos, Fontanar, la Autopista Norte en el sector de PriceSmart, la vía hacia Tunja y la Carrera Séptima, a la altura de la Universidad de La Sabana, no corresponde a la situación actual.

En ese sentido, la Alcaldía indicó que hasta la fecha, no se han instalado cámaras en estos puntos. Sin embargo, aclaró que sí existe es una autorización previa por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para su futura instalación, que se realizará en las próximas semanas.

“Estas cámaras serán instaladas en las próximas semanas con el objetivo de disminuir la siniestralidad vial, sobre todo en estas vías de alto flujo vehicular. Los puntos donde se han venido presentando mayor accidentalidad es esta vía, la vía Carrera Séptima y la vía hacia Tunja. Por eso se ha tomado la decisión”, explicó el alcalde de Chía, Leonardo Donoso.

Las cámaras estarán destinadas a detectar maniobras peligrosas, infracciones al Código Nacional de Tránsito y la identificación de vehículos que no cuenten con SOAT o revisión técnico-mecánica vigente. “Es importante aclarar que no tendrán como objetivo generar comparendos por exceso de velocidad”, aseveró la Alcaldía.

La instalación, según la Alcaldía, se realizará de manera gradual y cumpliendo con todos los protocolos de señalización y seguridad, en el marco del Plan Nacional y Local de Seguridad Vial, trabajando de la mano con la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.