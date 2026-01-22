Abogados de la familia del profesor Neill Cubides piden reserva sobre desarrollo de la investigación

La noticia de la muerte del profesor del Externado, Neill Felipe Cubides, quien desapareció el 15 de enero y fue hallado un día después incinerado, ha generado dudas y gran conmoción en el país.

Todavía no es claro qué fue lo que sucedió con el docente. Fue visto por última vez en la noche del 15 de enero cuando salía de la Clínica del Country, donde estaba acompañando a su hijo por una urgencia pediatría. Luego tomó un taxi en la calle y hasta ese momento se supo de Cubides.

Fue hasta el 19 de enero que se confirmó que había sido hallado el cadáver incinerado en zona rural de Usme. Sin embargo, el cuerpo fue encontrado un día después de su desaparición, el 16 de enero. El hallazgo se dio por la alerta de una persona del lugar quien avisó de un incendio en la vereda Los Soches.

Lo que más llamó la atención del caso fueron unos movimientos bancarios que se hicieron en la madrugada del 16 de enero. Entre la 1:00 a.m. y las 2:00 a.m. se realizaron dos transacciones y una compra que suman alrededor de 6 millones de pesos, por lo que la primera hipótesis apunta a un ‘paseo millonario’ del que habría sido víctima el profesor.

Abogados de la familia del profesor hacen llamado a las autoridades

La firma de abogados Riveros Bazzani, bajo el liderazgo de Juan David Bazzani Montoya, quien asumió la representación judicial de la familia del profesor Neill Felipe Cubides, está haciendo un llamado a las autoridades para que no se filtre información que interrumpa el desarrollo de la investigación.

“En atención a la alta sensibilidad del caso y al profundo impacto humano que este ha generado, solicitamos de manera respetuosa a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a las autoridades de policía que se mantenga la mayor reserva posible sobre el desarrollo de la investigación”, dice la firma de abogados a través de un comunicado.

Los abogados también aseguran que la divulgación de piezas procesales y material probatorio, como ocurrió en las últimas horas con el dictamen de Medicina Legal, no solo puede afectar el curso adecuado de la investigación, sino que además genera un sufrimiento adicional e innecesario a sus familiares.