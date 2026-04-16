A pesar de tener antecedentes, venezolanos robaban motos eléctricas en Kennedy

Una banda conformada por 4 personas de nacionalidad venezolana se dedicaba al hurto de motocicletas eléctricas. En las últimas horas, cometieron un hurto en la localidad de Kennedy. Todas las imágenes quedaron registradas en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial.

Una vez la Policía tuvo conocimiento de este caso, realizó un plan para dar con el paradero de los delincuentes. Estos hechos se registraron justo cuando uniformados realizaban planes de registro y control. Fue en ese momento cuando fueron alertados por el hurto de varias motocicletas eléctricas en un local comercial.

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Uniformados de la Estación de Policía Kennedy, lograron la captura de los cuatro venezolanos por el delito de hurto y la recuperación de tres motocicletas eléctricas. La banda estaba conformada por un hombre, una mujer y dos menores de edad.

Tras verificar los vehículos que los delincuentes tenían en su poder, se logró constatar que estos fueron los mismos reportados por hurto. Las tres motocicletas eléctricas y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía donde deberán responder por los delitos que se les atribuyen.

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De acuerdo con la información de la Policía, los ciudadanos venezolanos presentan anotaciones por el mismo delito. En lo corrido de 2026, en la localidad de Kennedy se ha logrado la recuperación de 37 motocicletas y la captura de 2 ciudadanos por el delito de hurto.