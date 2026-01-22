Santiago Arias, muy cerca de reforzar a un grande del fútbol argentino

Independiente de Avellaneda estaría muy cerca de cerrar un refuerzo de peso para el primer semestre de 2026. En las últimas horas, los rumores que vinculan a Santiago Arias con el club de Avellaneda tomaron fuerza y todo indica que restan detalles para que el lateral derecho colombiano se convierta en nuevo jugador del ‘Rojo’.

🚨Santiago Arias es nuevo refuerzo de Independiente.

*️⃣El defensor colombiano llega como agente libre tras un paso por el Bahía y firmará por 2 años. #TratoHecho pic.twitter.com/ppu8mwSKKY — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 21, 2026

El defensor, con amplio recorrido internacional y habitual convocado a la Selección Colombia, firmaría un contrato por dos temporadas, en lo que sería su primera experiencia en el fútbol argentino. Arias viene de disputar una temporada con bastante continuidad: sumó 35 partidos, 28 como titular, y aportó un gol, números que respaldan su vigencia.

Lea también: Santiago Arias abandona el Bahía de Brasil: ¿Regresa al fútbol colombiano pensando en el Mundial?

Durante este mercado de pases, el nombre del ex Atlético de Madrid estuvo sobre la mesa de varios clubes importantes. Racing, clásico rival de Independiente, también mostró interés por pedido expreso de Gustavo Costas, mientras que en Colombia, Atlético Nacional, y en Brasil, Corinthians, también aparecieron como opciones, aunque ninguna negociación logró avanzar de forma concreta.

Le interesa también: Santiago Arias, el mejor lateral derecho del fútbol brasileño

Más allá del aspecto deportivo, el objetivo principal de Arias pasa por mantener ritmo competitivo en la antesala del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Si bien el titular en su posición es Daniel Muñoz, el lateral es considerado una pieza habitual en las convocatorias de Néstor Lorenzo, quien sigue con atención la situación contractual de varios referentes del seleccionado.

Lea también: Mateo Cassierra busca volver a la Selección Colombia: deja Rusia y tiene preacuerdo con otro equipo

La expectativa sobre la definición de su futuro no solo involucra a Arias, sino que también se replica en otros nombres importantes como James Rodríguez, una realidad que genera cierta inquietud en el cuerpo técnico de Colombia. Mientras tanto, en Avellaneda crece la expectativa: si todo se resuelve, Independiente sumaría jerarquía, experiencia y roce internacional a su banda derecha.