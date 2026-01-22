Valle entre los departamentos más afectados en la atención en salud, según Defensoría del Pueblo / Phil Fisk

La Defensoría del Pueblo llamó la atención al ministro de Salud para que se atienda las necesidades de los colombianos y garantizar los derechos humanos sin ninguna distinción.

“Pedimos a Minsalud mejorar los canales de comunicación y, especialmente, a dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas”.

Además, la entidad calificó como una falta de empatía las recientes declaraciones del ministro Guillermo Jaramillo, sobre las deudas de las EPS con la red pública y privada que ha puesto en riesgo los pagos a los trabajadores de la salud y lo llamó a cumplir con su deber.

“Falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.

En el mensaje publicado en la red social X, la Defensoría del Pueblo, mencionó que la crisis de la salud es en todo el país, sin embargo, señaló que, en siete departamentos la situación es crítica, incluyendo el Valle del Cauca, especialmente con usuarios de la Nueva EPS.

En Cali, precisamente, el secretario de Salud, Germán Escobar, advirtió sobre la preocupante situación financiera de la red de salud publica y privada que está afectando los pagos a los médicos. En Total, la deuda con las EPS, llega a tres billones de pesos, solo en la capital del Valle, siendo los mayores deudores la Nueva EPS que es el asegurador más grande del país y Emssanar que es el principal asegurador del régimen subsidiado. Y parte de esa cartera, incluso en la red pública hospitalaria y distrital, puede superar los $69 mil millones de pesos, dijo el secretario de Salud.

Dejó claro que, aunque la prioridad para el Gobierno Nacional es la lo público, la red hospitalaria privada también atiende a la población subsidiada y por eso pidió a todos ser tratados por igual.

“Las instituciones de salud privadas también prestan servicios al régimen subsidiado, también prestan servicios de salud a la población vulnerable. En ese sentido, la situación de cartera, tanto instituciones públicas como privadas debe ser preocupante por igual, dado que prestan una función social sin discriminación”, resaltó Escobar.

Desde la ciudad de Cali, las autoridades expresaron la preocupación por la atención a los pacientes, que es cada día más deficiente, lo que se agudiza con la falta de entrega de medicamentos. De una forma esperanzadora el secretario Germán Escobar, señaló que espera una solución de fondo antes de que el gobierno de Gustavo Petro termine su periodo. “Yo espero que más allá de las declaraciones del ministro haya en estos meses, que quedan del gobierno del presidente Petro, un esfuerzo por estabilizar el flujo corriente de recursos a toda la red prestadora que garantice justamente la equidad en la atención para toda la población colombiana”.