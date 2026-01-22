Justicia

Pegasus: Ministro de Justicia asegura que existe una conspiración contra el gobierno

Dice que tiene pruebas del espionaje en su contra y más funcionarios.

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia/ comparece en la Asamblea de Caldas

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia/ comparece en la Asamblea de Caldas

Darío Gómez

El ministro de justicia ,Andrés Idárraga, calificó desde Cali como una conspiración contra el gobierno y no solo contra él ,las interceptaciones del software PEGASUS.

Dijo el ministro Idárraga que todo tendría un objetivo de generar desprestigio en época electoral.

Frente a su caso particular reiteró que son 134 oportunidades en que abrieron micrófonos en forma remota para espiarlo.

Igualmente aseguró que son 8 mil 700 intervenciones ilegales y 2.3 gigas de información personal y de denuncias sobre corrupción las cuales habrían sido espiadas.

Señalo finamente el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, que espera la llegada al país del ministro de defensa e igualmente del informe del director de la policía nacional, general William Rincón, solicitado por el presidente Gustavo Petro, para resolver el misterio de dónde está el software PEGASUS.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad