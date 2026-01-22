Pegasus: Ministro de Justicia asegura que existe una conspiración contra el gobierno

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia/ comparece en la Asamblea de Caldas

El ministro de justicia ,Andrés Idárraga, calificó desde Cali como una conspiración contra el gobierno y no solo contra él ,las interceptaciones del software PEGASUS.

Dijo el ministro Idárraga que todo tendría un objetivo de generar desprestigio en época electoral.

Frente a su caso particular reiteró que son 134 oportunidades en que abrieron micrófonos en forma remota para espiarlo.

Igualmente aseguró que son 8 mil 700 intervenciones ilegales y 2.3 gigas de información personal y de denuncias sobre corrupción las cuales habrían sido espiadas.

Señalo finamente el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, que espera la llegada al país del ministro de defensa e igualmente del informe del director de la policía nacional, general William Rincón, solicitado por el presidente Gustavo Petro, para resolver el misterio de dónde está el software PEGASUS.