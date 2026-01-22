Recuperan café de exportación robado en la vía Buga–Buenaventura: avaluado en $18 millones

Un cargamento de café de exportación avaluado en cerca de $18 millones fue recuperado en la vía Buga–Buenaventura, uno de los corredores estratégicos para el transporte de mercancías hacia el principal puerto del Pacífico colombiano.

El hallazgo se produjo durante operativos de control e investigación adelantados en el sector Alto Calima, donde fueron encontradas siete unidades de café, representadas en cuatro sacos y tres lonas, ocultas al interior de una caseta de madera abandonada.

“Fue establecido contacto con el jefe de seguridad de la empresa propietaria del cargamento, quien confirmó que el café recuperado corresponde a una carga que era transportada por uno de sus vehículos”, dijo el coronel Justo Rivero, jefe de la Policía de Carreteras en el Valle.

En el lugar, las autoridades adelantan labores de vecindario para identificar al propietario del inmueble donde fue hallada la mercancía y establecer si existe alguna relación con el hurto o la ocultación del cargamento.

El café recuperado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, seccional Buenaventura, que asumió el proceso judicial para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del caso.