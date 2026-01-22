Cali inaugura el Centro de Oportunidades para quienes salieron de la cárcel

Este modelo ya se aplica en Medellín y Buenaventura, según el Ministerio, con buenos resultados. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

En Cali, las personas que estuvieron privadas de la libertad y ya cumplieron sus condenas tendrán un lugar donde recibir apoyo real para reiniciar sus vidas.

Se trata del Centro de Oportunidades en Libertad, un proyecto impulsado por la Alcaldía de Cali, el Ministerio de Justicia y el INPEC, que funcionará en la Casa de Justicia de Alfonso López.

En este lugar podrán recibir orientación jurídica, apoyo psicosocial, programas educativos y rutas de empleo, además de fortalecer sus vínculos familiares y sociales, con la intención es evitar que vuelvan a delinquir.

“Acordamos que vamos a hacer a crear un mecanismo aquí en Cali de seguimiento a las personas que terminan de pagar su pena porque no queremos que esos centros tan importantes terminen supeditados a la demanda, sino que se oferten. Tenemos que salir a buscar en la articulación con el INPEC, dónde están las personas privadas de la libertad, monitorear que no estén cayendo por falta de oportunidades en malos pasos de nuevo y esa es parte de la ruta que queremos resaltar”, indicó El ministro de justicia, Andrés Idárraga.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, destacó que este modelo ya aplicado en ciudades como Medellín y Buenaventura es una apuesta real por las segundas oportunidades.

Por su parte el director regional Occidente del INPEC, Kevin Zapata, señaló que al recuperar la libertad muchas personas se sienten desorientadas por lo que este espacio les brinda claridad y apoyo.

En promedio, 246 personas salen cada mes de la cárcel de Villahermosa de Cali y muchas enfrentan el reto de volver a empezar sin un plan claro.