Tres soldados resultaron heridos en un campo minado en Anorí, Antioquia

Anorí, Antioquia

Tres soldados del Ejército Nacional resultaron heridos luego de la activación de un campo minado durante operaciones militares adelantadas por la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 en zona rural del municipio de Anorí, en el nordeste antioqueño.

De acuerdo con información oficial, el hecho se registró en la vereda Los Trozos, donde las tropas fueron víctimas de artefactos explosivos que habrían sido instalados por presuntos integrantes de una comisión mixta conformada por el Frente Héroes y Mártires de Anorí del ELN y el frente 36 de las disidencias de las FARC.

Los uniformados presentaron lesiones y afectaciones producto de la explosión y recibieron atención inmediata por parte de enfermeros de combate en el lugar de los hechos. Posteriormente, y tras evaluar su estado de salud, se coordinó con el Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana la disposición de aeronaves para su evacuación aérea hacia centros médicos especializados, donde continúan bajo observación médica.

Rechazo e investigaciones

El Ejército Nacional rechazó esta acción, calificándola como un acto terrorista que evidencia el uso indiscriminado de artefactos explosivos, prácticas que violan los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y que representan un grave riesgo para las comunidades civiles de la región.

La Séptima División del Ejército, a través de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, anunció que intensificará las operaciones ofensivas en la zona con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque, además de reforzar los dispositivos de seguridad para proteger a la población del nordeste de Antioquia.