Por falta de recursos, Bomberos de La Unión suspendió atención de emergencias médicas

La Unión, Antioquia

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, anunció la suspensión del servicio de emergencias médicas, debido a la falta de recursos.

Según el comunicado oficial, el servicio de atención prehospitalaria se venía prestando de manera voluntaria durante años, con recursos propios del cuerpo de bomberos, pero se ha vuelto económicamente inviable para la institución.

En cuanto al servicio básico de atención de incendios, rescates y materiales peligrosos, los bomberos informaron que no existe un acuerdo institucional con la Alcaldía que garantice su continuidad.

Por esta razón, la prestación del servicio se informó que se realizará de manera estrictamente voluntaria, lo que podría generar tiempos de respuesta superiores a dos horas, dependiendo de la disponibilidad de personal y recursos.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, reiteró su compromiso con la comunidad dentro de sus posibilidades, pero hizo un llamado urgente a las autoridades, para que asuman sus responsabilidades legales en materia de protección civil y garanticen la atención oportuna de las emergencias en el municipio del Oriente de Antioquia.