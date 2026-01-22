Fue capturado en Rionegro integrante de estructura que tendría nexos con el ELN y ‘Clan del Golfo’

Rionegro, Antioquia

El trabajo conjunto de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, permitió la captura, con fines de extradición, de cuatro presuntos integrantes de una red narcotraficante señalada de enviar toneladas de cocaína a países de Centroamérica y a Estados Unidos.

Tráfico transnacional de estupefacientes

Gustavo Adolfo Gallego Bedoya, capturado en Rionegro, Mario Fernando Henríquez Gómez, Isaac Gabriel Barrios Pana y Reinaldo Rafael Castellar Carmona fueron ubicados durante diligencias realizadas de manera simultánea en Antioquia, Bolívar, La Guajira y Atlántico, en atención a una solicitud formal elevada por una Corte del Distrito Sur de Florida.

La investigación señala que los capturados serían responsables de obtener cargamentos de cocaína en zonas de producción ilegal, coordinar su traslado a puntos costeros del Caribe colombiano, especialmente en La Guajira, y garantizar su salida en lanchas rápidas con destino a países de Centroamérica y Estados Unidos.

Alianzas con ELN y ‘Clan del Golfo’

En ese sentido, a Gallego Bedoya se le atribuye el mantenimiento de contactos con otros grupos narcotraficantes de México, Honduras y Jamaica, mientras que los demás estarían implicados en el almacenamiento de los estupefacientes, la definición de rutas marítimas, el soporte logístico y el abastecimiento de las embarcaciones y sus tripulantes.

Para materializar estas actividades criminales, habrían establecido alianzas con estructuras del ELN y del ‘Clan del Golfo’.