Si no llega a segunda vuelta, ¿a cuál candidato apoyaría? Candidatos de La Gran Consulta responden

Los nueve precandidatos de La Gran Consulta por Colombia, Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón, revelaron a quién apoyarían.

Aníbal Gaviria

“Apoyaría a quien garantice el rumbo y el futuro del país quien gobierne con una defensa de la democracia, que se aleje de los extremismos y no gobierno con odios. Apoyaría a la mujer o el hombre que resulte ganador de La Gran Consulta porque estoy seguro será el próximo presidente de Colombia”.

David Luna

“De la Gran Consulta será elegido un candidato por el voto popular y estoy seguro que él o ella será el próximo presidente de Colombia. No puede ser obligación estar adelantando apoyos sin que los ciudadanos, sin que los votantes hayan decidido primero”.

Enrique Peñalosa

“Yo espero llegar a segunda vuelta, pero, si no fuera yo, por su puesto apoyaría a quien gane la Gran Consulta porque todos los miembros son excelentes, tienen la integridad, el conocimiento y la experiencia. Son garantía de resultados de que van a construir una Colombia mejor. De ahí saldrá el presidente de Colombia”.

Juan Daniel Oviedo

“Colombia me conoce como el man de los datos y no el de los supuestos. Estoy formando parte de la Gran Consulta por Colombia con el convencimiento de que voy a ser el presidente de Colombia. Recordemos que esta es la oportunidad para dejar de lado el voto útil y la numerología”.

Juan Manuel Galán

“Mi objetivo y en lo que estoy concentrado es en ganar La Gran Consulta porque como candidato puedo unir al país, pero sobre todo como gobierno”.

Mauricio Cárdenas

“Dependerá de cuáles son los candidatos que llegan a segunda vuelta, pero aspiro a ser el que esté allí porque creo que soy el que más va a lograr unir a Colombia, el de las mejores propuestas y el candidato que va a lograr que Colombia pueda salir adelante”.

Paloma Valencia

“Si no llego a segunda vuelta voy a apoyar a cualquier candidato que enfrente al heredero de Petro porque para Colombia sería gravísimo la continuidad de este Gobierno, que tiene como propósito la estatización, destruir los sectores económicos, la iniciativa privada, la democracia. Las instituciones colombianas han resistido este embate, la prensa libre, la justicia, el Congreso de la República, pero un segundo gobierno de tinte antidemocrático terminaría por llevar al traste la democracia y destruir todo el sector productivo de este país”.

Vicky Dávila

“Estoy trabajando intensamente con el favor de Dios y de los colombianos para ganar la Gran Consulta. Luego, la meta es ganar en primera vuelta, pero si hay segunda vuelta, quisiera estar ahí para defender a los colombianos. Si no soy yo, nunca, jamás por Iván Cepeda, quien llevaría a la destrucción”.

Juan Carlos Pinzón

“Voy a llegar a la Presidencia de la República, no puedo ponerme a pensar en otros candidatos, tengo es que trabajar para ganarme el derecho de servir y los colombianos tengan solución a sus problemas. A eso nos comprometimos y por eso estamos en esto, primero la Gran Consulta y luego las de marzo”.