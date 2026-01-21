Tunja

«Terrible negligencia»: Paloma Valencia culpa al Gobierno por arancel de Ecuador

Desde Tunja, la candidata presidencial Paloma Valencia calificó de «terrible» la imposición de un arancel del 30 % por parte de Ecuador y advirtió que se está «...castigando a los colombianos...» por la negligencia de un Gobierno que, según dijo, dejó disparar la violencia y ahora provoca una nueva crisis comercial.

Paloma Valencia en Tunja

Felipe Carreño

Caracol Radio

La candidata presidencial Paloma Valencia se refirió en Tunja al anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, y calificó la situación como «terrible». «...Esta es la negligencia del Gobierno, que nos tiene con el asesinato disparado, con los cultivos ilícitos disparados, con el secuestro y la extorsión disparados, y ahora con problemas comerciales...», afirmó en entrevista con Caracol Radio al señalar que la falta de control en la frontera y de cooperación en seguridad está generando consecuencias internacionales para el país.

Valencia manifestó su total rechazo a la medida arancelaria, aunque aclaró que el impacto recae injustamente sobre los ciudadanos.

«Castigan a los colombianos»: Paloma Valencia arremete por arancel de Ecuador

«...¿Cómo van a castigar a los colombianos por la negligencia de un gobierno que ya se va?...», cuestionó la candidata, al advertir que los conflictos diplomáticos y comerciales, que ya se habían presentado con Estados Unidos, ahora se extienden a Ecuador, agravando el panorama económico y político de Colombia.

Caracol Radio
