«Terrible negligencia»: Paloma Valencia culpa al Gobierno por arancel de Ecuador
Desde Tunja, la candidata presidencial Paloma Valencia calificó de «terrible» la imposición de un arancel del 30 % por parte de Ecuador y advirtió que se está «...castigando a los colombianos...» por la negligencia de un Gobierno que, según dijo, dejó disparar la violencia y ahora provoca una nueva crisis comercial.
La candidata presidencial Paloma Valencia se refirió en Tunja al anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, y calificó la situación como «terrible». «...Esta es la negligencia del Gobierno, que nos tiene con el asesinato disparado, con los cultivos ilícitos disparados, con el secuestro y la extorsión disparados, y ahora con problemas comerciales...», afirmó en entrevista con Caracol Radio al señalar que la falta de control en la frontera y de cooperación en seguridad está generando consecuencias internacionales para el país.
Valencia manifestó su total rechazo a la medida arancelaria, aunque aclaró que el impacto recae injustamente sobre los ciudadanos.
«...¿Cómo van a castigar a los colombianos por la negligencia de un gobierno que ya se va?...», cuestionó la candidata, al advertir que los conflictos diplomáticos y comerciales, que ya se habían presentado con Estados Unidos, ahora se extienden a Ecuador, agravando el panorama económico y político de Colombia.