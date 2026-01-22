La encrucijada de las consultas presidenciales: ¿para dónde va Alianza Verde?

Alianza Verde sigue dividida, pero ya no sólo por la posición frente al Gobierno de Gustavo Petro. Hoy la discusión se centra alrededor de las candidaturas presidenciales, con varios nombres en el sonajero.

Tras el anuncio de la representante Katherine Miranda sobre su participación en la campaña de la Gran Consulta por Colombia, se ha hecho evidente la tensión por los apoyos que se están definiendo en otros sectores del Verde.

El anuncio de la congresista, una de las más relevantes en la bancada y quien busca dar el salto de la Cámara al Senado, ha generado molestia en algunos de sus colegas, pues consideran que no es conveniente que el partido termine en la misma consulta en la que está el Centro Democrático y por eso reclaman una reunión de urgencia para aclarar hacia dónde se irán.

“Los dirigentes del PAV a nivel nacional, abajo firmantes, solicitamos al ejecutivo nacional que se convoque de manera urgente y a la mayor brevedad una reunión de dirección nacional, para debatir y definir los temas sobre la consulta presidencial que es responsabilidad de nuestro partido y asumir los compromisos que como partido nos corresponde ante la opinión pública nacional”, señala la carta dirigida a Antonio Navarro y Rodrigo Romero Hernández, copresidentes de esa colectividad.

El panorama está así:

Un sector del gobernador Carlos Amaya empieza a acercarse al exministro Juan Fernando Cristo. Jaime Raúl Salamanca, expresidente de la Cámara, ya hizo evento público respaldando al exministro.

Otra tendencia del “Amayismo” impulsa la candidatura del exalcalde de Cali, Maurice Armitage. El representante Duvalier Sánchez es el principal promotor de la idea.

Con Claudia López están Catherine Juvinao y la senadora Angélica Lozano, mientras que otros verdes que en el pasado fueron aliados de la exalcaldesa de Bogotá le apuestan a Fajardo. De hecho, la misma Miranda intenta convencerlo para que participe en la Gran Consulta por Colombia.

Finalmente, están los verdes petristas que quieren apoyar a Iván Cepeda y esperan que los dejen oficialmente en libertad para entrar a la campaña. Ahí están Inti Asprilla, Fabian Díaz y León Fredy Muñoz, quienes han sido cercanos al actual gobierno.

Capítulo aparte lo ocupan los indecisos y los prudentes, que prefieren fijar posición después de las consultas, cuando ya se midan en las urnas varios candidatos y haya mayor certeza de quiénes son realmente viables.

Aún no hay respuesta y mucho menos fecha para una posible reunión, la cual tendría que producirse antes de las legislativas del 8 de marzo, que es el día en el que se votarán las consultas.