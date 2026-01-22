Gremio de plásticos se opone a arancel del 30% impuesto por Ecuador: productos subirían de precio

El panorama comercial entre Colombia y Ecuador se ve afectado después del anuncio del gobierno ecuatoriano de imponer un arancel del 30% a los productos que lleguen desde nuestro país. Según explicó Daniel Noboa, presidente del país vecino, la razón detrás de esta medida es comercial y de seguridad, pues ve una falta de cooperación para combatir el narcotráfico en la frontera.

Ante esta situación, Acoplásticos, gremio de los plásticos, manifestó su preocupación ya que Ecuador compra alrededor de USD 150 millones de toda la cadena productiva de plástico al año, que representa el 9% de las exportaciones totales de ese sector en Colombia.

En el caso de que el impuesto se aplique, los productos colombianos llegarán mucho más caros a las tiendas y fábricas ecuatorianas. Materias plásticas como PVC y polipropileno son los que Colombia más envía a ese país, así como productos tales como sacos para empaques, las películas para empaques, el calzado y sus partes, las tapas y tapones, la tubería y sus accesorios, otros bienes plásticos para la construcción, y artículos plásticos para mesa y cocina, entre otros.

Según Acoplásticos, Ecuador no produce sus propias materias primas plásticas porque no tiene petroquímicas, lo que indica que al ponerle a Colombia un arancel de ese nivel tan alto los valores de materiales como el polipropileno, el PVC, el poliestireno y el Polietileno aumentarían al fabricarlo su propio territorio.

Según Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, esta medida no tiene lógica económica. “Hacemos un llamado a que se respeten los acuerdos comerciales establecidos entre Colombia y Ecuador, y que se apliquen los procesos y las instancias comerciales establecidas en el marco de la Comunidad Andina (CAN)”, relató en el comunicado, explicando que cualquier cambio debe pasar por un proceso legal y estar justificado por situaciones del mercado, no por problemas externos.

Además, el líder gremial expresó que la relación con Ecuador es un comercio bilateral, ya que ese país también nos vende productos plásticos, como películas para empaques, preformas para el soplado de botellas y calzado, por un valor de 40 millones de dólares al año.

“Es urgente que los gobiernos de Colombia y Ecuador fortalezcan las acciones y la cooperación contra las estructuras criminales y del narcotráfico, sin que esto afecte la relación comercial que se ha tenido por tantas décadas entre ambas naciones.” remató Mitchell.