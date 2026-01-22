Esta es la conclusión de la Fiscalía sobre lo que pasó en Halloween con Jaime Esteban Moreno

A pesar de estar indefenso y ahogándose, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, al parecer, siguieron golpeando a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, causándole, según el informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, múltiples fracturas en el cráneo que, junto con los múltiples golpes que recibió en el cuerpo, le causaron la muerte; esa fue la conclusión de la Fiscalía General de la Nación sobre este caso.

Precisamente, en el escrito de acusación que radicó la Fiscalía y con el que llamó a juicio a Juan Carlos Suárez Ortiz, se detalla el minuto a minuto de la golpiza que le causó la muerte al estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes.

“Aprovechando la situación de indefensión en que lo habían colocado, JUAN CARLOS SUAREZ ORTIZ y RICARDO RAFAEL GONZALEZ CASTRO continuaron golpeándolo, dirigiendo patadas principalmente a la cabeza y el tórax, agresión que se mantuvo, pese a que JAIME ESTEBAN MORENO JARAMILLO presentaba un evidente sangrado abundante por nariz, ojos, boca, y signos de ahogo con su propia sangre”, señala la Fiscalía.

Se agrega en el escrito de acusación que “como resultado directo de esta agresión conjunta, JAIME ESTEBAN MORENO JARAMILLO sufrió múltiples fracturas en el cráneo, que desencadenaron su muerte ese mismo día”.

¿Qué pasó con Jaime Esteban Moreno Jaramillo?

El joven universitario compartió con sus amigos en el bar Before Club en la noche del jueves 30 y en las primeras horas del viernes 31 de octubre, en medio de una fiesta de disfraces.

“El 31 de octubre de 2025, aproximadamente a las 03:25 horas, en la calle 64 No. 10-15 de la ciudad de Bogotá, en vía pública, JUAN CARLOS SUÁREZ ORTIZ y RICARDO RAFAEL GONZÁLEZ CASTRO se acercaron a JAIME ESTEBAN MORENO JARAMILLO cuando este se desplazaba en compañía de otro hombre, luego de haber salido de una fiesta en el establecimiento BEFORE CLUB, y en ese momento JUAN CARLOS SUÁREZ le propinó a JAIME ESTEBAN un puño en la nuca, que hizo que cayera al suelo. La agresión se detuvo debido a la intervención de un amigo de la víctima, de apellido Cárdenas. Sin embargo, minutos después, en inmediaciones de la calle 64 con carrera 15 de esta ciudad, RICARDO RAFAEL GONZÁLEZ y JUAN CARLOS SUÁREZ, de común acuerdo, abordaron nuevamente a JAIME ESTEBAN MORENO JARAMILLO, determinados por KLEYDIMAR PAOLA FERNANDEZ SULBARÁN, quien de manera insistente les indicaba que debía darle golpes y acabarlo y aprovechando que se encontraban en una calle solitaria, en horas de la madrugada”, se lee en el escrito de acusación.

Según la Fiscalía, hubo un acuerdo entre Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro.

“En desarrollo de ese acuerdo concomitante, JUAN CARLOS SUÁREZ ORTIZ golpeó nuevamente a JAIME ESTEBAN MORENO JARAMILLO, causándole otra caída al suelo”.

La patada de la que la víctima no se pudo levantar.

La Fiscalía señaló que la víctima “logró ponerse de pie, pero en ese momento, RICARDO RAFAEL GONZÁLEZ CASTRO le propinó una patada por la espalda de tal fuerza que lo dejó tendido en el suelo en estado de indefensión, sin poderse levantar nuevamente”.

La supuesta causa

La teoría de la Fiscalía es que al parecer se habría presentado una discusión en el bar.

“La agresión se produjo porque presuntamente entre ellos se había presentado una discusión al interior de la discoteca BEFORE CLUB, lo que desencadenó que los agresores tomaran justicia por mano propia”, afirmó.

¿Existió un acuerdo para asesinar a Jaime Esteban Moreno?

La Fiscalía General de la Nación señaló en el escrito de acusación que “JUAN CARLOS SUÁREZ ORTIZ y RICARDO RAFAEL GONZÁLEZ CASTRO eran conscientes de que existió un acuerdo voluntario, en medio del cual ambos desplegaron acciones idóneas para causar la muerte de JUAN ESTEBAN, al propinar múltiples golpes, dirigidos en su mayoría a una zona vital del cuerpo humano como es la cabeza, y a pesar de esa consciencia quisieron hacerlo”.

Agregó la Fiscalía que “con estas acciones, vulneraron el bien jurídicamente tutelado de la vida de JUAN ESTEBAN JARAMILLO, sin que existiera alguna justificación legítima para ello”.

Precisamente, la Fiscalía sostuvo que los procesados supuestamente eran conscientes del daño que se estaba causando a la víctima que se encontraba indefensa en el piso.

“Para el momento de los hechos, JUAN CARLOS SUÁREZ ORTIZ y RICARDO RAFAEL GONZÁLEZ CASTRO contaban con plena capacidad para comprender la ilicitud de su conducta. Sabían que concertarse con otra persona para golpear de manera contundente a un ser humano en estado de indefensión, y además dirigir los golpes hacia una zona vital como la cabeza, constituye un comportamiento contrario a derecho y, pese a ello, decidieron hacerlo”.

¿Quién es Juan Carlos Suárez Ortiz?

Juan Carlos Suárez Ortiz fue el primer capturado por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de séptimo semestre de la Universidad de Los Andes.

El procesado fue imputado por el delito de homicidio agravado y se declaró inocente.