“Quiere ponerle la cara a la justicia”: defensa de Ricardo González aclara su situación judicial

En una entrevista con Caracol Radio, la abogada Marcela López, representante legal de Ricardo González, el segundo implicado en el homicidio de Jaime Esteban Moreno, se refirió a la entrega voluntaria de su defendido y aclaró aspectos cruciales de su situación jurídica y personal. González, de 23 años, se presentó ante la Fiscalía General de la Nación en Cartagena durante la mañana de este martes.

La defensa del joven cartagenero aseguró que su cliente decidió “poner la cara a la justicia” de manera voluntaria para despejar las especulaciones que surgieron en torno a su paradero después de los hechos ocurridos la noche del 31 de octubre en Bogotá, cuando Jaime Esteban Moreno perdió la vida tras una agresión.

Entrega voluntaria y coordinada

Según explicó la abogada López, la entrega de González se realizó de manera coordinada y sin resistencia. “Él se entregó esta mañana a primera hora del día. Era necesario porque se habían tejido muchas especulaciones sobre una supuesta huida o doble nacionalidad. Quería aclarar su situación y enfrentar el proceso con transparencia”, afirmó la letrada.

La defensa destacó que desde el momento de la entrega, su cliente ha contado con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, lo cual, según ella, garantiza que se respeten sus derechos durante el proceso.

Situación personal y familiar

La abogada López proporcionó detalles sobre la situación personal de Ricardo González, describiéndolo como un joven de 23 años, sin antecedentes penales, proveniente de una familia de escasos recursos radicada en Cartagena. “Es egresado del SENA, prestó servicio militar y viajó a Bogotá en busca de oportunidades laborales”, explicó.

González trabajaba en un puesto de venta de perros calientes en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, y según su defensa, regresó a Cartagena después de los hechos para reunirse con su familia, ya que se sentía solo y abrumado por la situación.

Estado emocional y arrepentimiento

La representante legal describió el estado emocional de su cliente como “deprimido y muy triste”. Aseguró que González es consciente del dolor que su situación genera tanto en su familia como en la de la víctima. “Él entiende la gravedad de lo ocurrido y está afectado emocionalmente”, señaló López.

Respecto a los hechos, la abogada evitó profundizar en la versión de su defendido, argumentando que corresponde al juez de conocimiento escuchar tanto los cargos de la Fiscalía como los argumentos de la defensa durante las audiencias preliminares.

Desconocimiento inicial del desenlace

Uno de los aspectos más relevantes que reveló la defensa fue que Ricardo González no supo de la muerte de Jaime Esteban Moreno sino hasta el día siguiente de los hechos. “Él se enteró del desenlace fatal hasta entonces”, afirmó la abogada, aunque se abstuvo de proporcionar más detalles sobre lo ocurrido esa noche.

Próximos pasos en el proceso

La defensa explicó que, tras la entrega voluntaria, se iniciaron los actos urgentes por parte del CTI de la Fiscalía, que incluyeron la lectura de derechos, la toma de reseñas y la solicitud de antecedentes. La programación de la audiencia de imputación de cargos dependerá del informe final de la Fiscalía.

La abogada López no confirmó si solicitará la libertad de su defendido durante el juicio, pero recalcó que González no representa un riesgo de fuga, dado que se presentó voluntariamente y no alteró su apariencia física después de los hechos.