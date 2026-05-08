Trasladan a la cárcel de Girón al promotor de la parranda en la cárcel de Itagüí: ¿quién es?

Se cumple un mes exacto de la polémica parranda vallenata que se realizó en la cárcel de Itagüí, Antioquia, en la que participaron integrantes de los combos de Medellín que adelantan diálogos con el Gobierno nacional y que contó con la presentación del cantante vallenato Nelson Velásquez.

Las imágenes de esa celebración generaron una fuerte controversia por las condiciones en las que se desarrolló el evento dentro del centro penitenciario.

Ahora se conoció que quien habría sido el principal promotor de esta fiesta, alias “Pocho”, identificado como Paulo Andrés Torres Flórez, fue trasladado a la cárcel de Girón, en Santander.

La decisión se tomó por solicitud de la Consejería de Paz al Inpec, entidad encargada de la custodia de estas personas mientras avanzan las conversaciones con el Gobierno.

El traslado ocurre en medio de las investigaciones que adelantan las autoridades por lo sucedido el pasado 8 de abril en la cárcel de Itagüí. De acuerdo con la información conocida, alias “Pocho” habría coordinado parte de la logística de la celebración que terminó desatando cuestionamientos sobre los controles dentro del penal.

Cabe recordar que el pasado 30 de abril fueron instaladas cámaras de seguridad en este establecimiento carcelario, luego de la polémica que provocó la difusión de videos y fotografías de la parranda vallenata.

Las autoridades buscan reforzar las medidas de vigilancia para evitar que vuelvan a presentarse situaciones similares.

Entre tanto, la Procuraduría continúa con la investigación disciplinaria contra funcionarios del Inpec que presuntamente habrían permitido o participado en estos hechos dentro del centro penitenciario.