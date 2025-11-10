Fiscalía imputó a Ricardo González por crimen de Jaime Estaban Moreno: “Le dio una patada y lo dejó tendido”

La tarde este lunes 10 de noviembre, la Fiscalía imputó como coautor en modalidad dolosa el delito de homicidio agravado a Ricardo Rafael González Castro, segundo presunto implicado en la golpiza que causó la muerte del estudiante de Los Andes, Jaime Esteba Moreno, la madrugada del 31 de octubre en Bogotá.

El ente investigador advierte que este hombre “le propinó una patada en la espalda” al joven “de tal fuerza que lo dejó tendido en el suelo sin poderse levantar nuevamente”.

Lo que paso la madrugada de Halloween: “Jaime Esteban logró ponerse de pie, pero en ese momento, le propinó una patada en la espalda”

La fiscal Elsa Reyes narró la participación de este segundo implicado en los hechos que ocurrieron el 31 de octubre, cuando el estudiante de Ingeniería de Sistemas departía con amigos en la discoteca Before Club, y, al salir del sitio fue interceptado por los dos sujetos disfrazados que lo agredieron causándole un trauma craneoencefálico severo que derivó en su homicidio.

“En inmediaciones de la calle 64 con carrera 15, usted, Ricardo Rafael González y Juan Carlos Suárez, de común acuerdo, abordaron nuevamente a Jaime Esteban, alentados por una tercera persona de sexo femenino. En desarrollo de ese acuerdo concomitante, Juan Carlos Suárez lo golpeó nuevamente causándole otra caída al suelo. Jaime Esteban logró ponerse de pie, pero en ese momento usted, Ricardo Rafael González, le propinó una patada en la espalda de tal fuerza que lo dejó tendido en el suelo sin poderse levantar nuevamente".

Agregó la delegada del ente acusador, que, ambos sujetos aprovecharon “la situación de indefensión” de Jaime Esteban.

“Continuaron con golpes, dirigiendo patadas principalmente a la cabeza. La agresión se mantuvo pese a que Jaime Esteban presentaba un evidente sangrado abundante por nariz ojos boca y signos de ahogo con su propia sangre. Como resultado directo de esta agresión conjunta, Jaime Esteban Moreno Jaramillo sufrió múltiples fracturas en el cráneo que desencadenaron en su muerte ese mismo día”.

“Ricardo Rafael González, era consciente de que existió ese acuerdo voluntario con Juan Carlos Suárez, en medio del cual ambos desplegaron acciones idóneas para causar la muerte de Jaime Esteban”.

Se expone a una pena entre 45 - 55 años de prisión

La Fiscal Reyes, la advirtió a González Castro que, con este delito se expone a una pena entre 45 - 55 años de prisión. Y, le indicó que, si acepta cargos obtendría una rebaja de pena que quedaría en la mitad, 20 años aproximadamente.

