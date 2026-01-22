Eduardo Méndez confirma un nuevo refuerzo para Santa Fe y anuncia la búsqueda de dos jugadores más

Luego de coronarse campeón de la Superliga 2026, tras vencer 4-1 en el marcador global de la final al Junior de Barranquilla, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, confirmó la llegada de un nuevo refuerzo al equipo para el primer semestre del año. Adicional a ello, aseguró que continúan en la búsqueda de dos jugadores más.

Méndez confirmó el fichaje del defensa Juan Sebastián Quintero, quien se encontraba como jugador libre tras su salida del Deportivo Pereira durante el semestre pasado.

En diálogo con la prensa en la zona mixta del estadio El Campín, Eduardo Méndez confirmó: “Llega (Juan Sebastián) Quintero y dos jugadores más que estamos buscando”.

Uno de los dos jugadores más que busca Santa Fe sería un extremo, posición que esperan seguir reforzando y en la que no se descarta que pueda sumarse algún jugador extranjero.

De esta manera, Quintero se convierte en el sexto refuerzo del equipo bogotano para esta primera mitad del año, sumándose a Kilian Toscano, Helibelton Palacios, Franco Fagúndez, Nahuel Bustos y Edwin Mosquera, quienes ya sumaron minutos en los primeros tres minutos de la temporada.

Entretanto, sobre la conquista de la Superliga, Méndez destacó: “Bueno empezar ganando, hoy es un título que no lo sufrimos como siempre hemos sufrido, esperamos que esto nos dé un aire para hacer una Liga importante y una Libertadores que podamos clasificar”.