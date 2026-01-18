Santa Fe oficializa el fichaje de Edwin ‘Shirra’ Mosquera, quien llega procedente de Millonarios

Independiente Santa Fe hizo oficial la contratación del extremo Edwin ‘Shirra’ Mosquera, extremo de 24 años y quien llega al equipo procedente de Millonarios. Segundo jugador que se une al plantel desde el rival de patio.

“¡𝐄𝐝𝐰𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐬𝐪𝐮𝐞𝐫𝐚 se une como nuevo jugador de El Primer Campeón !El delantero ha tenido experiencia en Brasil , Argentina y Estados Unidos", anunció el club a través de sus redes sociales.

¡𝐄𝐝𝐰𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐬𝐪𝐮𝐞𝐫𝐚 se une como nuevo jugador de El Primer Campeón 🇮🇩!



El delantero ha tenido experiencia en Brasil 🇧🇷, Argentina 🇦🇷 y Estados Unidos 🇺🇸 pic.twitter.com/f3hvszvG42 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 18, 2026

Mosquera rescindió su contrato con Millonarios y, según informó el periodista Mariano Olsen, el equipo Cardenal habría comprado su pase al Atlanta United de la MLS.

Edwin Mosquera se convierte en el quinto refuerzo de Santa Fe para el presente semestre, sumándose a Kilian Toscano, Helibelton Palacios, el uruguayo Franco Fagúndez y el argentino Nahuel Bustos.

El jugador fue confirmado este domingo y ya fue incluido en la nómina de convocados del equipo bogotano para su debut en la Liga 2026-I, donde estará recibiendo a Águilas Doradas en El Campín.

¡Estos son los convocados por el 𝐃.𝐓. 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐑𝐞𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 🦁 para enfrentar la fecha 1 de la @LigaBetPlayD 2026-I ⚽️!#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/uGOP5NwCJ9 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 18, 2026

Además de Edwin Mosquera, también están convocados para dicho compromiso las otras cuatro caras nuevas de Santa Fe para este año. Todos tuvieron minutos el pasado jueves, en el juego de ida de la Superliga frente el Junior.

Precisamente en ese compromiso fue el estreno oficial del equipo capitalino en el presente año, logrando un valioso empate 1-1 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.