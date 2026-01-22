Hugo Rodallega piensa en la Selección Colombia: “Yo soy un soñador y sigo con la ilusión intacta”

Hugo Rodallega está más vigente que nunca, el delantero vallecaucano de 40 años volvió a ser pieza clave para que Santa Fe celebrará un título más, marcando dos de los cuatro goles con los que el cuadro Cardenal goleó 4-1 al Junior en la final de la Superliga.

Al final del partido, Rodallega expresó su alegría por el título, agradeció el apoyo del a hinchada Cardenal y manifestó su deseo e ilusión de volver a la Selección Colombia, entre otras cosas.

Un nuevo título con Santa Fe

“Afortunado de seguir haciendo historia, dejando huella con esta gran institución. Hoy nos vamos felices por haber conseguido el primer título del año, la gente se fue feliz a las casas y eso nos deja muy satisfechos”.

Su gol de tiro libre

“En realidad lo hemos trabajado mucho, sabiendo esa virtud o capacidad que uno tiene de impactar muy bien la pelota. Es un ángulo que se facilita para complicar mucho al arquero o a la defensa rival, con el profe (Pablo) Reppeto hemos entrenado mucho ese cobro precisamente desde ahí o un poco más afuera. Tuvimos esa gran fortuna de marcar de esa manera, un gol que nos dio más tranquilidad”.

Entrenó la pegada en el tiro libre

“Todo, es que para eso se trabaja. En realidad nosotros entrenamos a diario preparando jugadas, intento fortalecer las virtudes que Dios me dio y eso da fruto en los partidos”.

Mensaje a los hinchas

“Yo agradezco muchísimo cuando corean mi nombre, pero yo intento que me recuerden como un hombre que vino a entregarse, a dejar todo por esta camiseta, a defenderla con mucho amor y humildad, y por supuesto que quiere dejar huella y engrandecer la historia. Al hincha agradecerles por el apoyo que no solo me ha brindado a mí, sino a todo el equipo, la familia. Son muy importantes, las cosas las conseguimos juntos”.

El sueño de ir a la Selección

“Yo disfruto con Santa Fe y lo he hecho durante toda mi carrera también. Llevo muchos años sin ir a la Selección, pero nunca he dejado de pensar en no ir a la Selección. Cuando estaba en Inglaterra, en Turquía, en Brasil, siempre hice goles y siempre me he mantenido vigente. Acá con Santa Fe las cosas no han sido la excepción, sigo marcando goles, pero quienes deciden quién va a la Selección son los entrenadores y yo respeto mucho eso; sin embargo, la puerta siempre va a estar abierta”.

¿Ha hablado con Lorenzo?

“Yo soy un soñador y sigo con la ilusión intacta, en ningún momento he cerrado la puerta a vestir la camiseta de nuestro país, sería un orgullo; sin embargo, es algo que lo manejo con calma, con cautela, intento no hablar mucho del tema. Con Santa Fe concentrábamos en la Federación el año pasado, tuve esa oportunidad de conversar con el profe (Néstor) Lorenzo, con Amaranto (Perea) y con su cuerpo técnico, pero hacíamos un énfasis a un posible llamado, simplemente reconocían lo bien que me está yendo en Santa Fe, resaltando mi carrera, ellos lo han manifestado muchas veces que nos hemos encontrado. Lo del llamado, ellos harán un análisis diferente y escogerán a las personas que ellos creen que deben estar”.

Agradecimiento a la gente de oriental

“Le debía esa celebración de un gol mío a la gente de oriental, porque siempre están, les agradezco mucho, porque son personas que siempre están”.