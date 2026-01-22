Barranquilla

¿Dónde habrá cortes de energía este viernes 23 de enero en Barranquilla

La empresa Air-e realizará la instalación de redes y elementos eléctricos.

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Trabajos eléctricos previos al Carnaval ocasionarán suspensiones temporales del servicio en sectores de Barranquilla y el municipio de Tubará este viernes 23 de enero.

¿Dónde se realizarán estos trabajos?

Según informó la empresa Air-e Intervenida, las labores se concentrarán en la Vía 40 y el barrio Santa Ana, donde se realizará la instalación de redes y elementos eléctricos. Por esta razón, se interrumpirá el servicio de energía en la Vía 40, entre las calles 71 y 72, y en la carrera 67 con Vía 40, durante gran parte de la jornada.

Además, se llevarán a cabo maniobras técnicas de corta duración que afectarán algunos sectores de la Vía 40 entre las calles 71 y 75, así como áreas comprendidas entre las carreras 58 y 72, incluyendo zonas del barrio La Concepción.

Cambio de poste en Tubará: horarios y sectores afectados

Por otro lado, en el municipio de Tubará, se realizará el cambio de un poste eléctrico, lo que obligará a suspender el servicio en el casco urbano y en varios tramos de la vía Tubará–Barranquilla. Entre los sectores impactados se encuentran las calles 4 a la 14, las carreras 1 a la 4 y zonas rurales cercanas como Finca La Esperanza, Finca La Aventura e Intacatoa.

Air-e Intervenida recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante las suspensiones y recordó que ante cualquier inquietud pueden comunicarse a la línea 115 o consultar su página web oficial.

