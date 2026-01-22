Air-e Intervenida y Universidad Atlántico acuerdan fortalecimiento académico y transición energética

Durante el encuentro se analizaron y concertaron importantes iniciativas que se desarrollarán de manera conjunta, entre las que se destacan la estructuración de un convenio para facilitar el acceso de los empleados de Air-e Intervenida a estudios de posgrado en la Universidad del Atlántico con tarifas diferenciales y descuentos especiales, así como la apertura de espacios de prácticas académicas y pasantías para estudiantes de la institución en distintas áreas de la compañía.

También, acordaron la implementación de un consultorio jurídico de la Universidad del Atlántico en sedes regionales de Air-e Intervenida, con el propósito de acercar servicios de orientación legal a las comunidades.

De igual manera, se avanzó en la creación de una Cátedra de Transición Energética en la Universidad del Atlántico, la cual será liderada por personal de Air-e Intervenida con formación y experiencia en el sector energético.

Otro de los puntos relevantes tratados fue la iniciativa para la instalación de granjas solares en la Universidad del Atlántico, como parte del compromiso conjunto con la sostenibilidad y el impulso a las energías limpias.

Plantearon la creación de programas académicos de pregrado por ciclos en los niveles técnico, tecnólogo y profesional, enfocados en el marco regulatorio del sistema energético y en la transición energética, fortaleciendo así la formación de talento humano especializado en la región.

Finalmente, se ratificó que la Universidad del Atlántico mantendrá a Air-e Intervenida como su operador de energía, consolidando una relación estratégica que articula el sector académico y energético.