Policía desmantela red de medicamentos ilegales en Barranquilla

A través de operativos de registro, la Policía Metropolitana desmanteló una red dedicada al tráfico ilegal de medicamentos en la ciudad de Barranquilla.

El operativo se desarrolló mediante diligencias de registro y allanamiento en tres establecimientos comerciales ubicados en el centro de la ciudad, los cuales funcionaban como bodegas y puntos de venta. En estos lugares, las autoridades incautaron 30.270 unidades de medicamentos, entre productos vencidos, de uso institucional y de control especial, que se encontraban camuflados entre mercancía legal para evadir los controles sanitarios.

Dos personas capturadas en el operativo

Durante el procedimiento también fue hallada una caja fuerte que contenía medicamentos de control especial. El material incautado fue avaluado comercialmente en aproximadamente 200 millones de pesos.

Como resultado de la operación, fueron capturados en flagrancia dos hombres, de 29 y 44 años de edad, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los presuntos delitos de enajenación ilegal de medicamentos y corrupción de alimentos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla destacó que estas acciones buscan proteger la salud pública y reiteró el compromiso institucional de seguir combatiendo las redes que atentan contra la vida y el bienestar de los ciudadanos.

“Nuestro compromiso es inquebrantable; seguiremos persiguiendo a quienes atentan contra la salud pública y juegan con la vida de los ciudadanos. La legalidad no es solo un deber comercial, es una responsabilidad con la vida y el bienestar de todos los barranquilleros y colombianos”, dijo el oficial.