Air-e anuncia cortes de energía en Soledad y Barranquilla por trabajos de mantenimiento este domingo

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

La empresa Air-e Intervenida anunció la ejecución de trabajos de mantenimiento y mejora en la subestación Caracolí, ubicada en el municipio de Soledad, este domingo 7 de junio.

Las labores se desarrollarán entre las 7:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde, periodo durante el cual se suspenderá el servicio de energía en varios sectores del municipio para permitir las maniobras técnicas.

En Soledad, los barrios afectados serán Ciudad Bonita, El Manantial, Portal de Los Manantiales, María de Los Ángeles, Villas de San Antonio, La Inmaculada, Nueva Esperanza, Villa Karla, Bello Horizonte, Altos de La Metro, Las Cometas, La Central y San Bernardo IV, además de sectores de la Ciudadela Metropolitana y alrededores. Paralelamente, en Barranquilla se adelantarán trabajos asociados a la canalización del arroyo de la calle 85, lo que generará interrupciones en sectores como San Vicente, Alto Prado y El Prado en diferentes franjas horarias durante el día.

Según la programación, en la zona de la calle 85 los cortes se extenderán desde la mañana hasta la tarde, con interrupciones adicionales de corta duración al inicio y final de la jornada en barrios como Altamira, La Campiña, Granadillo, San Vicente, El Poblado y Alto Prado.

La empresa explicó que estas acciones hacen parte de su plan de modernización de la infraestructura eléctrica para mejorar la calidad del servicio en el área metropolitana de Barranquilla.