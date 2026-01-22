“Hay cosas turbias en este proceso”: Castillo sobre investigación de la Procuraduría en su contra

Sigue el revuelo en la Universidad del Atlántico tras conocerse la investigación disciplinaria que abrió la Procuraduría contra el rector encargado del alma mater, Rafael Castillo, por una sanción de suspensión de cuatro meses impuesta previamente por el mismo órgano de control.

Ante esta situación, Castillo afirmó que este proceso no lo deja inhabilitado para asumir el cargo.

“Hay cosas realmente turbias en este proceso desde que se inició la actuación disciplinaria. El rector (Rafael Castillo) desconocía el proceso de la conversión de sanción en multa. Luego, juristas de todos los lados saben que no tengo ninguna inhabilidad. Que está en cuestión el proceso de la multa a donde llegó el procedimiento de la multa, llegó a instancias de la universidad ¿Se lo comunicaron al ciudadano Rafael Castillo? Nunca se lo comunicaron, nunca lo supo”, indicó.

“Pregúntenle a la Procuraduría”

El actual rector de la Universidad del Atlántico indicó que está utilizando todos los argumentos jurídicos para defender su situación.

Al consultarle si ya pasaron los tiempos para que se cumpla esa sanción y los motivos de la insistencia de la Procuraduría en este tema, dijo “pregúntele a la procuraduría, eso no lo puedo responder yo. Yo soy respetuoso de las decisiones, de las instancias. Sé que estoy inmerso en un estado de derecho, que me tengo que acoger a las decisiones, pero también tengo la facultad y la potestad de defenderme, y de presentar con solidez como lo ha hecho mi argumento”, explicó.

Castillo ya había sido sancionado en 2023 con destitución e inhabilidad por 10 años por extralimitación de funciones en un periodo anterior.

¿Qué dijo el ministro de Educación?

Sobre la improcedente tutela interpuesta por Leyton Barrios con la que buscaba regresar de forma definitiva al cargo de rector de la Universidad del Atlántico, el ministro de Educación, Daniel Rojas, dijo que “seguiremos defendiendo jurídicamente nuestras actuaciones, pero, sobre todo, poniendo de presente que primero está el derecho a la educación de las y los estudiantes, y, por supuesto, la estabilidad de profesores y administrativos de la universidad”.