Megaoperativo en el barrio Antioquia dejó 19 capturados y más de 16 kilos de droga incautados

Medellín, Antioquia

Un megaoperativo de seguridad realizado en Medellín dejó como resultado 19 personas capturadas por narcotráfico y otros delitos, además de la incautación de más de 16 kilogramos de estupefacientes, según informó el alcalde Federico Gutiérrez.

El procedimiento contó con la participación de más de 300 integrantes de la Fuerza Pública y autoridades del Distrito, bajo una estrategia de control territorial orientada a la lucha frontal contra estructuras criminales que operan en distintos sectores de la ciudad.

Apoyo aéreo y hallazgos en Barrio Antioquia

Durante el operativo se empleó el helicóptero Halcón, con el cual se detectaron movimientos sospechosos en Barrio Antioquia. De acuerdo con la información oficial, varios presuntos delincuentes intentaron evadir a las autoridades lanzando maletas con drogas a los techos de viviendas.

La reacción fue inmediata. Uniformados ingresaron a los inmuebles, accedieron a los techos y lograron ubicar las maletas y caletas, decomisando la sustancia antes de que fuera distribuida en las calles.

Controles adicionales y mensaje institucional

Además de las capturas y decomisos, el operativo incluyó inmovilización de vehículos y la imposición de comparendos como parte de las acciones de control. La administración distrital señaló que estas intervenciones buscan reducir la circulación de drogas, recuperar espacios y fortalecer la seguridad en los barrios.

El alcalde indicó que la ciudad mantendrá una estrategia de mayor presencia en el territorio, con inteligencia, tecnología y articulación institucional, para continuar golpeando a las estructuras criminales que operan en Medellín.