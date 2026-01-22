“Cierres Masivos ”: Este es el panorama para el sector gastronómico de Bucaramanga en 2026

Bucaramanga, Santander

El empresario santandereano Jaime López Mejía, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica (Acodres), advirtió cierres masivos en el sector gastronómico para el año 2026 ante el aumento del salario mínimo, de los insumos y de los arriendos.

Tan solo en 2025 en Bucaramanga según cifras entregadas por Mejía, 45 restaurantes en Bucaramanga cerraron durante el año 2025.

“En Bucaramanga tenemos reporte de alrededor de 45 establecimientos comerciales que han decidido cerrar sus puertas o cambiar la forma de operar. Básicamente, algunos de ellos han tomado la decisión de empezar a operar como cocina oculta o están compartiendo, por ejemplo, espacios de trabajo junto con otros restaurantes tratando de optimizar la operación”.

A nivel nacional la suma es mucho mayor, pues cerca de 2 mil establecimientos gastronómicos cerraron sus puertas. Para Jaime, la situación desencadenará cierres masivos para el 2026 si el gobierno no emprende acciones concretas.

“Lo que vemos nosotros, si no se toman acciones concretas, van a ser cierres masivos. Los empresarios en este momento del sector gastronómico están sobreviviendo, no hay un crecimiento. El sector ya viene muy golpeado por la inflación, mucho endeudamiento. El consumo ha caído sustancialmente".

El consumo de la población para Acodres, se ha transformado y los comensales ahora buscan precios bajos, lo que ha generado menor asistencia en una parte significativa de los restaurantes.

“Podemos ver cómo cada vez se ve menos gente en las calles, en los establecimientos comerciales, consumiendo. Y cuando nos vemos, nos damos cuenta de cómo su consumo ha cambiado. Están buscando definitivamente espacios con precios más bajos”.

Ante el gobierno nacional, ya han interpuesto derechos de petición solicitaron la reducción en dos puntos del impuesto al consumo.

“Nosotros trabajamos cuando la gente descansa. Por esta razón es muy importante que el tratamiento tributario que se da funcione distinto. Somos grandes generadores de empleo. Hoy en día lo que hemos tratado de conversar con nuestros afiliados es a que tomen conciencia de la situación que se está generando, a buscar alternativas distintas a los despidos masivos. Somos un gremio preempleo y lo que queremos es que las empresas optimicen sus operaciones, evitar despidos y buscar la forma de poder seguir sosteniendo esta industria durante este periodo que esperamos que pase pronto”.