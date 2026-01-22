ATENCIÓN: Habrá restricción de parrillero en Bucaramanga

Bucaramanga, Santander

La restricción de parrillero en Bucaramanga comenzará a regir a partir de febrero de 2026, así lo confirmó Jhair Manrique, director de tránsito de la ciudad, durante la firma del “Compromiso por la Movilidad”, una estrategia enfocada en fortalecer la cultura vial entre los conductores.

Según explicó el funcionario, antes de la entrada en vigencia de la medida se adelantará un proceso de socialización con la comunidad y el equipo técnico, con el fin de tomar la mejor decisión y presentar ante un juez, el próximo 2 de febrero, una propuesta concreta para enfrentar el transporte informal en la ciudad.

La restricción responde al fallo del Tribunal Administrativo de Santander, el cual ordena a los cuatro alcaldes del área metropolitana implementar, sin más dilaciones, acciones para desmontar los llamados terminalitos y coordinar un plan que ataque de raíz esta problemática que afecta la movilidad. De acuerdo con cifras oficiales, al menos 96 estaciones ilegales de transporte han sido identificadas en los municipios del área metropolitana.

Aunque el decreto oficial se conocerá el 2 de febrero, fecha límite establecida para la Alcaldía de Bucaramanga, Manrique confirmó que la medida se aplicará principalmente en el centro y el sector de la cabecera municipal.

“No queremos afectar la movilidad del ciudadano en su día a día. El objetivo es impactar directamente al transporte informal, específicamente los más de 102 terminalitos que tenemos en el territorio de Bucaramanga, y dar claridad sobre dónde regirá la medida”, señaló el director de Tránsito.

La decisión estará acompañada de restricciones adicionales para motocicletas en horas pico en algunos puntos de la ciudad.

Con esta estrategia, la administración municipal busca contrarrestar el transporte ilegal y reducir los índices de accidentalidad vial, teniendo en cuenta que el año 2025 cerró con un total de 80 muertes por siniestros viales.