MinHacienda recorta más de $4 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación

ECONOMÍA

El Ministerio de Hacienda, a través del decreto 1484 del 31 de diciembre, anunció un recorte de 16,2 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2025, con el objetivo de cumplir las metas de déficit fiscal establecidas por la Regla Fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La medida se fundamenta en la revisión de los recaudos al mes de noviembre, los cuales evidenciaron que los ingresos serían insuficientes frente a las obligaciones contraídas.

Según lo autorizado por el Consejo de Ministros en su sesión del 27 de diciembre de 2025, se procedió a reducir algunas apropiaciones presupuestales hasta por un monto de $20 billones, de los cuales finalmente se aplicó $16,2 billones de pesos.

De este total, $4,237,179,904,339 corresponden a recursos que originalmente estaban contemplados en la Ley de Financiamiento, la cual fue negada por el Congreso.

“Que el monto de los ingresos inicialmente aprobado en el Presupuesto General de la Nación no incluye DOCE BILLONES DE PESOS ($12.000.000.000.000) que correspondían a la Ley de Financiamiento que fue negada por el Congreso de la República, por lo tanto en el presente Decreto se procede a reducirlos en un monto de CUATRO BILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($4.237.179.904.339)“, se lee en el decreto.

Cabe resaltar que el decreto aclara que los compromisos adquiridos previamente no se verán afectados por estas modificaciones.