Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 may 2026 Actualizado 15:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Hallan y destruyen explosivo de disidencias Farc cerca de una torre de energía en Candelaria, Valle

El artefacto, atribuido al frente Jaime Martínez, tenía tres kilos de explosivos de alto poder

Hallan y destruyen explosivo de disidencias Farc cerca a una torre de energía en Candelaria, Valle

Hallan y destruyen explosivo de disidencias Farc cerca a una torre de energía en Candelaria, Valle

Hallan y destruyen explosivo de disidencias Farc cerca a una torre de energía en Candelaria, Valle
Añadir Caracol Radio en Google

Tropas del Ejército ubicaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado en el sector Ciudad del Valle, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, el explosivo habría sido instalado por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, estructura señalada de operar bajo el mando de alias “Marlon” y de alias “Iván Mordisco” en el suroccidente del país.

El dispositivo contenía cerca de tres kilos de explosivos de alto poder y estaba ubicado cerca de una torre de energía, situación que, según el Ejército, representaba un riesgo para la infraestructura estratégica del Estado y para la comunidad del sector.

Las autoridades señalaron que continuarán las operaciones para neutralizar las amenazas de grupos armados ilegales que afectan la seguridad y tranquilidad de la población civil en esta zona del Valle del Cauca.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir