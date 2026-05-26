Hallan y destruyen explosivo de disidencias Farc cerca de una torre de energía en Candelaria, Valle

Hallan y destruyen explosivo de disidencias Farc cerca a una torre de energía en Candelaria, Valle

Tropas del Ejército ubicaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado en el sector Ciudad del Valle, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, el explosivo habría sido instalado por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, estructura señalada de operar bajo el mando de alias “Marlon” y de alias “Iván Mordisco” en el suroccidente del país.

El dispositivo contenía cerca de tres kilos de explosivos de alto poder y estaba ubicado cerca de una torre de energía, situación que, según el Ejército, representaba un riesgo para la infraestructura estratégica del Estado y para la comunidad del sector.

Las autoridades señalaron que continuarán las operaciones para neutralizar las amenazas de grupos armados ilegales que afectan la seguridad y tranquilidad de la población civil en esta zona del Valle del Cauca.