Empleo, comercio e inversión los afectados en el Valle ante aranceles del 30% que impondrá Ecuador

Un impacto significativo no solo en el comercio sino también en el empleo, se podría presentar en el departamento del Valle del Cauca, ante aranceles del 30% que impondrá Ecuador desde este 1 de febrero a Colombia, advierte Cámara de Comercio de Cali.

Las empresas que se verían afectadas serían más de 440 empresas del departamento que exportan al vecino país, con más de 1,020 subpartidas de productos, advierte Harold Londoño, gerente de analítica y estudios económicos del ente gremial.

“Es de resaltar que el Valle del Cauca exportan hacia el Ecuador productos como azúcar, medicamentos, cableado eléctrico, confitería, productos de belleza y de moda”, resaltó el analista.

La Cámara de Comercio de Cali, agregó que las implicaciones del aumento de los aranceles a productos colombianos por parte de Ecuador son relevantes debido a que es el segundo destino de exportaciones del Valle del Cauca después de los Estados Unidos.

“Hacia Ecuador se exporta más de 330 millones de dólares, además, en los últimos años ha crecido el volumen de comercio con este país”, sostuvo Harold Londoño.

Llamado al gobierno Nacional

La medida de la aplicación de una tasa del 30% del gobierno ecuatoriano a las exportaciones desde Colombia hacia ese país, golpearía directamente el empleo y la inversión regional, advierte Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca.

“Es un momento especialmente complejo: inseguridad en la región, fuerte incremento del salario mínimo, altos costos logísticos, incertidumbre en obras estratégicas como el dragado de Buenaventura y la vía Mulaló–Loboguerrero, y más de 40 bloqueos en la vía Panamericana en 2025″, advirtió el dirigenre gremial.

Según el CIEV, los productos más afectados por una tasa del 30% serían sectores formales y dinámicos, como el

- Azúcar: +3% | 9% del total exportado

- Medicamentos: +2% | 6,5%

- Conductores eléctricos: +9,3% | 6%

- Pastas dentales: 4,2%

- Confitería: +17% | 4,2%

- Atún: +415% | 4%

- Preparaciones capilares: +15% | 3%

“Desde el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca hacemos un llamado al Gobierno colombiano a reforzar la estrategia de seguridad, enfrentar el crimen transnacional y activar de manera urgente los canales diplomáticos y comerciales con Ecuador, como naciones hermanas, para proteger el comercio formal y el tejido empresarial del suroccidente”, puntalizo Juan Manuel Sanclemente.

Por Twitter

Por su parte Roy Barreras, candidato presidencial, la decisión unilateral del gobierno del Ecuador golpea la economía del sur del país, estimula el contrabando y debilita nuestras relaciones internacionales.

El presidente de Ecuador Daniel Noboa a través de la red socila X anuncio: Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna.