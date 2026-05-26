Valle retuvo el título nacional Sub-14 y Sub-16 de atletismo, eventos con récord de competidores

El Valle del Cauca volvió a imponer condiciones en el atletismo colombiano. La delegación vallecaucana se quedó con el título del Campeonato Nacional Sub-14 y Sub-16 disputado este fin de semana en Bogotá, tras liderar la clasificación general con 405 puntos y retener la corona obtenida en 2025 en Ibagué.

La selección del Valle sumó 216 puntos en femenino y 189 en masculino para superar a Bogotá, que terminó segunda con 390 unidades, mientras que Santander cerró el podio con 251 puntos, confirmando su crecimiento en las categorías menores.

El certamen dejó una de las participaciones más numerosas de los últimos años, con cerca de 500 atletas de 26 ligas del país, consolidando al atletismo como uno de los deportes con mayor alcance nacional. Delegaciones de departamentos como Guaviare, Casanare, Huila, Meta, Córdoba, Sucre y San Andrés hicieron presencia e incluso lograron medallas en distintas pruebas.

Entre las figuras más destacadas apareció la vallecaucana Brianne Sánchez, quien se coronó campeona en los 150 metros y los 300 metros planos de la categoría sub-16. Además, integró el equipo del relevo 4x200 del Valle, que consiguió la medalla de plata. Ese equipo estuvo conformado por Mauren Oriana Valencia Vente, Mariana Mosquera Quintero, Yeinsy Marielis Mena Valencia, y Sofía Thaliana Vaca Charry.

Además, otros atletas del Valle también brillaron con medallas de oro en diferentes pruebas. Entre ellos aparecen Hillary Velasco, Sharik Ceballos, Denis Medina y Benjamín Arboleda, quienes se consolidaron como algunos de los nombres más destacados de la delegación.

El Valle también celebró en las pruebas de relevos y campo. En el 4x200 metros planos masculino, el oro llegó gracias al equipo conformado por Benjamín Arboleda Patiño, Juan José Ocoro Arboleda, Juan Guillermo Amú López y Denis Alexis Medina Núñez. Además, atletas como Ayelen Prado Anacona, Jazmín Bolaños Saavedra en lanzamiento de martillo, Carlos Andrés Gómez Herrera en los 1.500 metros obstáculos, junto a Carol Yolanda Solís Celis, Emmanuel Sanjuan, Pablo Guerrero Álvarez, Samuel Javier Ramírez Celorio y María José Riascos Gamboa, quienes también aportaron medallas y actuaciones importantes.

El campeonato también dejó debate alrededor de las pruebas múltiples por especialidades en la categoría sub-14. Aunque el formato busca evaluar habilidades integrales en los primeros procesos deportivos, algunos sectores cuestionan el desgaste físico y técnico que representa para varios atletas, especialmente marchistas y competidores que deben afrontar disciplinas ajenas a su preparación habitual.

Sin embargo, este sistema permitió que delegaciones emergentes como Santander y Atlántico alcanzaran posiciones destacadas en el medallero, en medio del crecimiento que vienen mostrando en los campeonatos nacionales juveniles.

Otro de los temas que quedó sobre la mesa tras el evento fue la situación administrativa de varias ligas afiliadas a la Federación Colombiana de Atletismo. Algunas no tendrían vigente su reconocimiento deportivo o permanecen inactivas, situación que podría impedir la participación de sus atletas en competencias clasificatorias rumbo a los próximos Juegos Nacionales.