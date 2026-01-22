Azúcar colombiana en jaque por arancel del 30% impuesto por Ecuador

Según cifras de la DIAN, entre 2023 y 2025 Ecuador se ubicó como el quinto destino de las exportaciones de azúcar colombiana, con un promedio anual cercano a las 56 mil toneladas. Foto: Asocaña.

Valle del Cauca

Ecuador ha sido históricamente uno de los destinos más importantes para el azúcar colombiana y hoy su relevancia económica vuelve a quedar en evidencia ante la decisión del gobierno ecuatoriano de imponer un arancel del 30% a productos provenientes de Colombia a partir del próximo 1 de febrero.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, reveló que entre 2023 y 2025 el vecino país se consolidó como el quinto mercado de exportación de este producto, con un promedio cercano a 56 mil toneladas anuales, equivalentes a casi el 10% del total enviado al mundo.

“Esto equivale a un valor de 35.7 millones de dólares al año, es decir, cerca del 9% del total de las divisas generadas por ventas de azúcar al exterior. Sin duda alguna, Ecuador significa para el azúcar colombiana uno de los mejores destinos y más apreciados”, indicó.

La medida también genera preocupación en la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, desde donde se advirtió que el incremento del arancel podría afectar a grandes y medianas empresas exportadoras y tener consecuencias directas sobre el empleo, especialmente en sectores como medicamentos, productos de cuidado personal, confitería, aceites, margarinas y otros bienes de la industria alimentaria.

“Evidentemente esta noticia es lamentable, Ecuador se ha consolidado como el segundo socio comercial del Valle del Cauca después de los Estados Unidos. Ha captado cerca del 13.5 del valor total exportado por el departamento. Solo entre enero y octubre de 2025 las exportaciones hacia Ecuador alcanzaron casi 306 millones de dólares frente a 291 millones de dólares en el mismo periodo del 2024. Esto fue o refleja un crecimiento del 5.2%”, señaló Mabel Lara secretaria de Desarrollo Económico de Cali.

La dependencia señaló que continuará articulando acciones con gremios y el sector productivo para mitigar los impactos de la decisión del vecino país.